Anne sütü zekayı da etkiliyor

Anne sütü, bebek için en doğal, en faydalı ve en temiz gıdadır. Hatta "Yeryüzünde yaşayan tek besin" olarak tanımlanmıştır. Çünkü anne sütünün içeriği; bebeğin o andaki ihtiyacına göre sürekli değişiklik göstermekle birlikte, emzirmesalınma dönemlerinde, gece, gündüz ve özellikle her bir emzirme süresince emzirmenin başında ve sonunda değişikliğe uğrar. 1-7 Ekim haftası 'Emzirme Haftası' olarak kutlanıyor. Bu kapsamda uzmanlar, anne adaylarına ve yeni anne olmuş kadınlara emzirirken dikkat etmesi gereken konuları anlattı.Emzirmenin doğal bir olgu olduğunu söyleyen Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Hale Molla Kafi, "Emzirme yoluyla çocuğa sıcaklık, korunma duygusu, huzur, koruma ve güven duygusu verebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuza hayatı için en iyi başlangıcı sağlayacaksınız. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeyi ve 2 yaşına kadar diğer ek gıdalarla birlikte sürdürmeyi tavsiye ediyor. Anne sütü ucuz, pratik ve bebek her istediğinde hazır bir gıdadır. Sağlıklı her anne bebeği için yeterli süt üretebilir" dedi.Uzm. Dr. Kafi, anne sütünün faydalarını şöyle sıraladı:Anne sütü ile beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine ve vitamine gereksinimi yoktur.Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini destekler.Anne bebek ilişkisini güçlendirir.Obeziteye, tip2 diyabete karşı korur,Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar,Zeka gelişimini olumlu yönde etkiler."Sütüm yetersiz mi?'' kaygısı yaşayan annelerin mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini belirten, Uzm. Dr. Kafi şöyle dedi: "Sağlıklı her anne, doğru bir şekilde emziriyorsa, ilk haftalarda sık ve geceleri de emziriyorsa, yeterli sıvı alıyorsa, bebeği için yeterli süt üretebilir. Anne sütü geçici olarak azalabilir. Bebek günde 6-8 kez idrar yapıyorsa, ilk 6 ay boyunca ağırlığı ayda en az 500 gr ya da haftada 150- 200 g artıyorsa, annenin sütü yeterlidir. Yenidoğan bebek ilk hafta kilo kaybeder. 7-10 günlük olduğunda doğum kilosuna ulaşması beklenir."Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sultan Ay ise, emzirmenin bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olduğu kadar annelere de, faydaları olduğunu söyledi. Ve şöyle sıraladı:Emzirme, göğüs kanseri, over kanseri, endometrium (rahim için tabakası) kanseri ve meme kanserine riskini azaltır.Anneyi ileride ortaya çıkacak kemik erimesinden korur.Anneyi aşırı kan kaybından ve anemiden korur.Emziren anneler daha kolay kilo verir.Annelik duygusunun gelişmesine neden olur.En çok sorulan sorulardan birinin de "Doğumdan ne kadar sonra emzirmeliyim?" olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ay, "Doğumdan sonraki ilk yarım ve bir saatte emzirmeye başlanmalıdır. Bebek her istediğinde emzirilmeli, emzirilen bebeklere yalancı meme verilmemelidir. İlk 6 ayda sadece anne sütü verilmelidir. Annelere emzirme tekniği öğretilmeli. Her emzirmede bebek, her iki memede en az 10-12 dakika tutulmalı, her emzirmede farklı meme ile başlanmalıdır. 6 ayın üzerindeki tüm bebekler, tamamlayıcı besin almalı ve 2 yaşına kadar emzirilebilir. Süt üretimini arttırmak için, bebekle anne doğumdan sonra aynı odada olmalı" diye konuştu.