Portakalı soydum baş ucuma koydum

Narenciye türü olan ve turunçgiller ailesinden gelen portakal, taze meyve olarak tüketiminin yanı sıra; taze sıkılmış suyu ve kurutulmuş haliyle de günlük beslenmede önemli bir yer tutuyor. Bireylerin günde 1-2 adet portakal yemesi C vitaminin alınması için yeterli olurken, bu meyvenin tüketimi kişilerde hücre hasarını önleme, bağışıklık sistemini destekleme ve göz sağlığını koruma gibi yararlar sağlıyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ceyda Nur Kınay, portakalın faydaları ile ilgili bilgi verdi. Diyetisyen Kınay, C vitamini ve antioksidanlardan zengin bir narenciye türü olan portakalın en çok ABD, Meksika ve Çin'de üretildiğine, ülkemizde ise sadece Alanya ve Finike'de yetiştirildiğine dikkat çekti.Tatlı ve ekşi pek çok farklı çeşidi bulunan portakalın, taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra, taze sıkılmış suyu ve kurutulmuş haliyle de günlük beslenmede önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Kınay "Bir orta boy portakal yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli. Portakal aynı zamanda A vitamini, folik asit ve diyet lifi kaynağıdır" dedi.Kınay, ayrıca asitli bir meyve olan portakalı özellikle gastrit, reflü, ülser gibi şikayeti olan hastaların sınırlı tüketmesi gerektiğinin altını çizerek "Bununla birlikte alerji oluşturması sebebiyle bir yaşından önce bebeklere portakal ve portakal suyu verilmemesi önerilmektedir" uyarısında bulundu.Narenciye türü olan ve turunçgiller ailesinden gelen portakal, taze meyve olarak tüketiminin yanı sıra; taze sıkılmış suyu ve kurutulmuş haliyle de günlük beslenmede önemli bir yer tutuyor. Bireylerin günde 1-2 adet portakal yemesi C vitaminin alınması için yeterli olurken, bu meyvenin tüketimi kişilerde hücre hasarını önleme, bağışıklık sistemini destekleme ve göz sağlığını koruma gibi yararlar sağlıyor.Portakal içeriğindeki asitin sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten Kınay, şunlara dikkat çekti: "Bu kadar çok faydası olan portakalın asitli bir meyve olması bazı kişilerde sıkıntılara yol açabilmektedir. Özellikle gastrit, reflü veya ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerde mide yanması, şişkinlik veya gaz gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin ise günlük portakal tüketimini bir adet ile sınırlandırması gerekmektedir. Ayrıca diyabet veya insülin direnci olan kişilerin daha iyi kan şekeri kontrolü sağlayabilmek adına portakalı ara öğünlerinde; yanına kavrulmamış kuruyemiş veya süt, yoğurt gibi bir protein kaynağı ile birlikte tüketmesi ve porsiyon kontrolüne özen göstermesi önerilmektedir."portakalın 10 faydasını işe şöyle sıraladı:İçerdiği C vitamini sayesinde hücre hasarını engeller ve kansere neden olan serbest radikaller ile savaşır.Bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur.Yaşa bağlı makula dejenerasyonunu yavaşlatarak göz sağlığını destekler.Demir emilimini artırarak anemiyi iyileştirmeye yardımcı olur.C vitamini stres hormonu olan kortizolü baskılayarak kan basıncının düzenlenmesine destek olur.Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, artrit ve Alzheimer gibi hastalıklarda iltihaplanmayı (inflamasyonu) azaltmayı sağlar.İçeriğindeki folik asit özellikle hamilelerde folik asit alımını destekleyerek doğumsal defektleri önlemeye yardımcı olur.İçeriğindeki sitrat, böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek taş oluşumunun önüne geçebilir.Portakal yağı bazı bakteri ve mantar türlerinin üremesini durdurmaya destek olup, stres düzeyini azaltarak anksiyete ve depresyonun azaltılmasına yardımcı olur.Kabuğu ile birlikte kurutulmuş portakal iyi bir diyet lifi kaynağıdır.Bu nedenle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olurken; sindirim sistemi sağlığını da destekler."Yüksek tansiyon ve kolesterolü olanlara portakal suyu önermiyoruz" diyen Kınay, şunları söyledi: "Yüksek tansiyon tedavisindeki bazı ilaçları kullanan kişiler yüksek miktarda portakal suyu tüketiminden kaçınmalıdır. Çünkü yüksek miktarda portakal suyu tüketimi vücutta bu ilaçların düzeyini arttırabilmektedir. Yine yüksek kolesterolü olan kişilerin kullandığı ilaçlar portakal suyu ile etkileşime girebilmektedir. Ayrıca ürtiker gibi alerjik semptomların tedavisinde kullanılan ilaçlar da portakal suyu ile etkileşim gösterebilmektedir. Portakal suyunun kandaki düzeyini yükselttiği ilaçlardan birisi de parazit tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımı esnasında portakal suyu tüketim miktarına dikkat etmek de yarar vardır."