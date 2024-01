Besin alerjisine karşı günlük tutun

Çocuklarda besin alerjisi önemli rahatsızlıklar arasında gösteriliyor. Bu rahatsızlığın tespit edildikten sonra düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Okumuş, çocuklarda besin alerjisi hakkında bilgi verdi. Besin alerjisinin bağışıklık sistemi tarafından besinlere karşı anormal bir tepki verilmesiyle ortaya çıkan klinik bir tablo olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Okumuş, "Klinik olarak belirtiler hafif kızarıklık, kaşıntı, ürtiker olabileceği gibi yaşamı tehdit eden ağır reaksiyonlara da yol açabilmektedir. Yine bağışıklık sisteminin tepkisinin özelliğine göre belirtiler deri dışında, sindirim sistemi ve solunum sistemi organlarında da görülebilir" dedi.Besin alerjilerinin daha çok çocukluk dönemi sorunlarından olduğunu belirten Uzm. Dr. Okumuş "Anne sütü alan bebeklerde genellikle ek gıdalara başladıktan sonra ciltte ürtiker, kızarıklık ya da egzama şeklinde ortaya çıkabilir. Sadece anne sütü alan bebeklerde ise annenin tükettiği besinlere bağlı olarak daha önce de görülebilir. İlk ortaya çıkışı genellikle ilk 3 yaşında olur. Hastaların çoğu ilk aylarda yanaklarda pütür pütür döküntü, cilt kuruluğu gibi şikâyetler yaşar" diye konuştu.ÇOCUKLARDA gıda alerjisinin sıklıkla mide- bağırsaklarda kendini gösterdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Okumuş, şunları söyledi: "Besin alerjisine bağlı en korkulan tablo anafilaksi olarak tanımlanır. Anafilaksi; ciltte ürtiker, şişme ve bunu takiben tansiyon düşmesi, nefes darlığı ve kalp durması gibi belirtilerin ortaya çıkışı haline verilen isimdir. Hayatı tehdit edici bir reaksiyondur. Acil tedavisi gerekir. Bunun dışında besin reddi, iştahsızlık, karın ağrısı, ishal veya kabızlık gibi spesifik olmayan şikayetler de besin alerjisi ile ilişkili olabilir."EN sık görülen gıda alerjisinin inek sütüne karşı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Okumuş, "Bunu yumurta alerjisi takip eder. Buğday unu, fındık, fıstık ve balık/ deniz ürünleri de daha az sıklıkta olmak üzere en sık alerji yapan besin maddelerini oluşturur. Bu saydığımız gıda türleri tüm gıda alerjilerinin yüzde 90'ını oluşturur. Besin alerjisi en sık çocuklarda görülen egzama ya da atopik dermatit ile kendini gösterir. Yer fıstığı, ceviz, fındık, antep fıstığı, kaju, kabuklu deniz ürünleri, soya, buğday, mercimek, susam ve et gibi ürünleri de çocuklarda sıklıkla besin alerjisine neden olabilir" dedi.Besin alerjilerinde tanının oldukça deneyim gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Okumuş, şu bilgileri paylaştı: "Hasta öyküsü tanı için en önemli basamaktır. Besin alerjisi tanısı koyabilmek için çocuğun şüpheli gıda ile her karşılaşmasından sonra mutlaka ortaya bulguların çıkması gerekir. Tüketilen besinin miktarı, içeriği, bulguların ortaya çıkış ve kayboluş süreleri, daha önce benzer bulguların olup olmaması ve nasıl düzeldiği, semptomların ayrıntılarının bilinmesi çok önemlidir. Tüketilen besinlerle ilgili besin günlüğü tutulması da çok yardımcı olur."Besinalerjisi düşünülen çocuklarda Deri Prick Testleri serumda besine özgün IgE ölçümü ve besin provokasyon testleri yapıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Okumuş "Hasta öyküsü ile oluşan ön görüye göre sorumlu besinin bulunması için Deri Prick Testleri yapılır. Ancak burada hastanın klinik belirtilerine göre çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü yaşamı tehdit eden ağır anafilaktik reaksiyonlar bu işlem sırasında gelişebilir. Bu nedenle deri testleri deneyimli ve gerektiğinde acil müdahalenin yapılabileceği kliniklerde yapılmalıdır. Deri testleri hayatın ilk gününden itibaren her yaş grubunda yapılabilir" şeklinde konuştu.BESiNalerjisinin çocuklarda ve erişkinlerde düzelme eğilimi gösterebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Okumuş, "Besin alerjilerinde kanıtlanmış bir radikal tedavi yöntemi yoktur. Hastanın alerjik olduğu besin ve ürünlerinden kaçınması reaksiyonları önlemenin tek yoludur. Çok az miktardaki besinlerin tüketilmesiyle bile şiddetli reaksiyon olabileceği için mutlak kaçınma şarttır. Önemli bir besin diyetten çıkarılmışsa, beslenme bozukluğunun önlenmesi için diyetin düzenlenmesi gereklidir. Süt, yumurta, buğday ve soya alerjileri yıllar içinde çoğunlukla düzelir. Buna karşılık kuruyemiş, balık ve kabuklu deniz hayvanları alerjilerinin düzelmesi daha nadirdir" ifadelerini kullandı.