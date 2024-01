Domuz gribi saldırısı altındayız

önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Erbaş, virüslerin ve bakterilerin dönem dönem salgın ortaya çıkarabildiğini ifade ederek "Bu dönemde de grip ve koronavirüs salgınlarının devam ettiğini görmekteyiz. İnsanlarda genel olarak bağışıklık sistemlerinin zayıflaması veya salgına sebep olan virüse karşı vücutlarında antikor olmaması ya da var olan antikorun azalması içinde bulunduğumuz dönemde enfeksiyonların artış sebepleri arasında gösterilebilir" diye konuştu.Uzm. Dr. Erbaş, son dönemde sık görülen influenza, RSV ve Kovid-19 virüslerinin kendi içerisinde mutasyon geçirdiği için artık iyileşme sürelerinin 7 günden daha fazla sürdüğüne dikkat çekti. Uzm. Dr. Erbaş "Genel olarak bu dönemde yaşadığımız enfeksiyonlar uzamış grip (influenza) veya nükseden enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Uzm. Dr. Erbaş, bu virüslerin çoğunun bakteriler gibi damlacık yoluyla bulaştığını söyleyerek "En iyi yöntem enfekte kişilerden uzaklaşmak ve temastan kaçınmaktır. El hijyeni ve maske kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle şu an influenza virüslerinden olan ve domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 yoğun bir salgına neden oluyor. İnfluenza yayılımı şu anda Kovid-19'u geçmiş durumda. Bu nedenle yaşlılar, hamileler, 3 yaş altı çocuklar başta olmak üzere yüksek risk grubunda olanlar ve henüz gribe yakalanmamış kişiler hastalıktan korunmak için mutlaka maske takmalıdır" dedi."Her yıl farklı virüs varyantları ile karşılaşıyoruz" diyen Uzm. Dr. Erbaş, bağışıklığı güçlendirecek ve özellikle kış aylarında kişinin direncini artıracak şu önerilerde bulundu:* C ve D vitamini alınmalı.* Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenilmeli. Yumurta, kırmızı et, balık eti gibi.* Potasyum, A ve C vitamini açısından zengin olan limon, turunçgiller, havuç gibi gıdalar tüketilmelidir.* Zencefil, Ihlamur ve kuşburnu, ekinezya, mürver çayı, nane, limon ve hatmi çiçeği çayı da tüketilebilir.* Tavuk suyu çorbası tüketilebilir.* Düzenli spor yapın.* Vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağlayın* İçinde bulunduğunuz mekanı havalandırın.* Sigara dumanından ve hava kirliliğinden uzak durun."Yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımı toplumda oldukça yaygın" diyen Uzm. Dr. Erbaş, şu uyarılarda bulundu: "Hastaların çoğu yakınlarından aldıkları ilaçları kullanıp iyileşmeyince polikliniklere müracaat ediyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Uzman görüşü ile kesinlikle iyi bir fizik muayene, hastalık öyküsü, belirtilerin takibi ve laboratuvar bulguları ile tedaviyi planlamak en doğru yöntemdir."Hangi hastalığın, hangi belirtilerle kendini gösterdiğini ise Uzm. Dr. Erbaş, şöyle açıkladı: "RSV'ye daha çok bu dönemde çocuklarda rastlıyoruz. Kovid-19 ve influenza virüsünde görülen belirtiler yaygın vücut ağrısı, kas ve eklem ağrıları, iştahsızlık, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetleridir. Kovid'te buna ek olarak ishal de görünmektedir. RSV ise genelde kış aylarında ortaya çıkan diğer virüsler arasındadır. İnfluenza ve Kovid semptomları ile benzerdir."Salgın oluştuktan sonra aşılanmayı önermediklerini söyleyen Uzm. Dr. Erbaş, "Ancak kişi yüksek riskli gruptaysa (kalp veya kanser hastaları) ve eğer henüz enfeksiyonla karşılaşmadıysa yani hastalanmadıysa aşılanmasında bir sorun yok. Ancak salgın oluştuktan sonra aşıyı genelde önermiyoruz" dedi.