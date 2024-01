Sisli beyinlere eliminasyon diyeti

Bağırsak, vücudu patojenlerden korumak için fiziksel ve kimyasal bariyer görevi görüyor. Fazla işlenmiş, paketlenmiş gıdaların tüketimi, karbonhidrattan zengin beslenme, hızlı yemek yeme, gereksiz ilaç kullanımı (ağrı kesici, antibiyotik vb.), ağır metallere maruz kalma, aşırı egzersiz yapma, stres bağırsak bariyerinin bozulmasına neden oluyor. Bağırsak bariyeri bozulduğunda ise bağırsak hasar görerek yabancı maddeler kana karışabiliyor. Bağırsak sağlığı bu kadar önemliyken Uzman Diyetiyen Büşra Burgazlı, bu kapsamda eliminasyon diyetine dikkat çekti. Burgazlı "Eliminasyon kelime anlamıyla elimine etmekten, yani bazı besinleri diyetten çıkarma anlamına geliyor. Eliminasyon diyeti vücudun enerjiyi doğru kullanmasını, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, vücuttaki toksik yükü azaltmayı ve otoimmün hastalıklara karşı korumayı, bedene ve besinlere karşı farkındalık kazandırmayı, kronik hastalıkların etkisini azaltmayı hedeflemektedir dedi.Eliminasyon diyetinde neleri hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini ise Burgazlı, şöyle sıraladı: "Şeker, alkol, yapay tatlandırıcılar, gluten içeren tahıllar ve gıdalar, endüstriyel yemle beslenen hayvansal besinler, süt ve süt ürünleri, pro inflamatuar besinler (ayçiçek ve mısır özü yağı) ve GDO'lu gıdalar gibi besinler 4-8 hafta boyunca günlük diyetten çıkarılmaktadır. Mikroplastiklerin, gıda katkı maddelerinin ve çevrenin etkisiyle vücutta biriken toksinler ter, nefes, dışkı ve idrar ile atılıyor. Bu süreci hem toksin atımına yardımcı ayak banyoları, sauna, terleten yürüyüşler, egzersizler ve nefes çalışmaları ile desteklemek gerekmektedir."4-8 haftalık sürecin sonunda çıkarılan her besininin tek tek diyete tekrar eklendiğine dikkat çeken Burgazlı "Böylece hangi besinin vücutta nasıl tepki verdiği belirlenmektedir. Örneğin irmik tekrar eklendiğinde size migren atağı yaşatabilir ya da süt eklediğimizde ishal olduğunuzu görebilirsiniz. Her besin ve her semptom bireye özel olarak ortaya çıkmaktadır. Bir nevi eliminasyon diyeti gıda intolerans testidir" dedi.Burgazlı, kimlerin eliminasyon diyeti uygulayarak vücudunu arındırabileceğini şöyle sıraladı:Otoimmün hastalıklar (Haşimato, Fibromiyalji, Alerji,Sedef, Astım vb.)Sisli beyin olanlar yani kahve içmeden uyanamıyorum diyenlerOdaklanmakta zorlananlarSivilce, egzama gibi cilt problemleri olanlarKilo almakta veya vermekte zorlananlarEnerji yetersizliğiMigrenİrritable bağırsak sendromuGaz, şişkinlik, mide yanması, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri yaşayanlarUzun yıllar mide koruyucusu kullananlarEliminasyon diyetlerinin herbireyin yaşı, boyu,kilosu, hastalıkvarlığı, semptomlarıdikkatealınarak kişiye özelolarak hazırlandığınadikkat çekenBurgazlı, "Amaçkilo kaybı olmasada metabolizmave bağışıklığın iyileşmesiylebireylerde kilo kaybıda olabiliyor. Eliminasyondiyetinde kalori kısıtlamasıyok. Ancak aralıklı oruç ilebirlikte uygulanması bedenindengeye gelmesi içinçok önemli" dedi.Burgazlıeliminasyon diyetinden sonra hayatınızda nelerin değişebileceğini söyle sıraladı:Parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.Kendini daha dinç hissedebilirsiniz.Otoimmün hastalıkların semptomları azalır.Vücudunuzu arınmış ve hafiflemiş hissedersiniz.Sindirim sistemi düzenlenir.Dikkatinizi toplamaya başlayarak, daha kolay odaklanabilirsiniz.Egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırsınız.Vücudunuzun verdiği tepkilerin farkına daha çabuk varabilirsiniz.İrritable Bağırsak Sendromu varsa semptomları azalabilir.Yeniden doğmuş gibi hissedersiniz.Sivilce ve cilt problemleri azalır.Mide yanmalarınız azalır.İnsülin direnci varsa azalabilir ya da bitebilir.