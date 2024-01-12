Sisli beyinlere eliminasyon diyeti

Bağırsak, vücudu patojenlerden korumak için fiziksel ve kimyasal bariyer görevi görüyor. Fazla işlenmiş, paketlenmiş gıdaların tüketimi, karbonhidrattan zengin beslenme, hızlı yemek yeme, gereksiz ilaç kullanımı (ağrı kesici, antibiyotik vb.), ağır metallere maruz kalma, aşırı egzersiz yapma, stres bağırsak bariyerinin bozulmasına neden oluyor. Bağırsak bariyeri bozulduğunda ise bağırsak hasar görerek yabancı maddeler kana karışabiliyor. Bağırsak sağlığı bu kadar önemliyken Uzman Diyetiyen Büşra Burgazlı, bu kapsamda eliminasyon diyetine dikkat çekti. Burgazlı "Eliminasyon kelime anlamıyla elimine etmekten, yani bazı besinleri diyetten çıkarma anlamına geliyor. Eliminasyon diyeti vücudun enerjiyi doğru kullanmasını, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, vücuttaki toksik yükü azaltmayı ve otoimmün hastalıklara karşı korumayı, bedene ve besinlere karşı farkındalık kazandırmayı, kronik hastalıkların etkisini azaltmayı hedeflemektedir dedi.
BU BESİNLER 4-8 HAFTA HAYATIMIZDAN ÇIKARILIYOR
Eliminasyon diyetinde neleri hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini ise Burgazlı, şöyle sıraladı: "Şeker, alkol, yapay tatlandırıcılar, gluten içeren tahıllar ve gıdalar, endüstriyel yemle beslenen hayvansal besinler, süt ve süt ürünleri, pro inflamatuar besinler (ayçiçek ve mısır özü yağı) ve GDO'lu gıdalar gibi besinler 4-8 hafta boyunca günlük diyetten çıkarılmaktadır. Mikroplastiklerin, gıda katkı maddelerinin ve çevrenin etkisiyle vücutta biriken toksinler ter, nefes, dışkı ve idrar ile atılıyor. Bu süreci hem toksin atımına yardımcı ayak banyoları, sauna, terleten yürüyüşler, egzersizler ve nefes çalışmaları ile desteklemek gerekmektedir."
GIDA İNTOLERANS TESTİ GİBİ ÇALIŞIYOR
4-8 haftalık sürecin sonunda çıkarılan her besininin tek tek diyete tekrar eklendiğine dikkat çeken Burgazlı "Böylece hangi besinin vücutta nasıl tepki verdiği belirlenmektedir. Örneğin irmik tekrar eklendiğinde size migren atağı yaşatabilir ya da süt eklediğimizde ishal olduğunuzu görebilirsiniz. Her besin ve her semptom bireye özel olarak ortaya çıkmaktadır. Bir nevi eliminasyon diyeti gıda intolerans testidir" dedi.
KİMLER ELİMİNASYON DİYETİ YAPABİLİR?
Burgazlı, kimlerin eliminasyon diyeti uygulayarak vücudunu arındırabileceğini şöyle sıraladı:
Otoimmün hastalıklar (Haşimato, Fibromiyalji, Alerji,Sedef, Astım vb.)
Sisli beyin olanlar yani kahve içmeden uyanamıyorum diyenler
Odaklanmakta zorlananlar
Sivilce, egzama gibi cilt problemleri olanlar
Kilo almakta veya vermekte zorlananlar
Enerji yetersizliği
Migren
İrritable bağırsak sendromu
Gaz, şişkinlik, mide yanması, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi problemleri yaşayanlar
Uzun yıllar mide koruyucusu kullananlar
KALORİ KISITLAMASI YOK
Eliminasyon diyetlerinin her
bireyin yaşı, boyu,
kilosu, hastalık
varlığı, semptomları
dikkate
alınarak kişiye özel
olarak hazırlandığına
dikkat çeken
Burgazlı, "Amaç
kilo kaybı olmasa
da metabolizma
ve bağışıklığın iyileşmesiyle
bireylerde kilo kaybı
da olabiliyor. Eliminasyon
diyetinde kalori kısıtlaması
yok. Ancak aralıklı oruç ile
birlikte uygulanması bedenin
dengeye gelmesi için
çok önemli" dedi.
BU DİYETTEN SONRA HAYATINIZDA NE DEĞİŞECEK?
Burgazlı,
eliminasyon diyetinden sonra hayatınızda nelerin değişebileceğini söyle sıraladı:
Parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.
Kendini daha dinç hissedebilirsiniz.
Otoimmün hastalıkların semptomları azalır.
Vücudunuzu arınmış ve hafiflemiş hissedersiniz.
Sindirim sistemi düzenlenir.
Dikkatinizi toplamaya başlayarak, daha kolay odaklanabilirsiniz.
Egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırsınız.
Vücudunuzun verdiği tepkilerin farkına daha çabuk varabilirsiniz.
İrritable Bağırsak Sendromu varsa semptomları azalabilir.
Yeniden doğmuş gibi hissedersiniz.
Sivilce ve cilt problemleri azalır.
Mide yanmalarınız azalır.
İnsülin direnci varsa azalabilir ya da bitebilir.