Hayat kurtaran manevra: Heimlich

Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Seniha Esin Söğüt, çocukların evlerde yaşadıkları kazalara dikkat çekerek, ebeveynlere uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Söğüt, "Ev kazaları, bir konutun içerisinde ya da bahçesinde oluşan kazalardır. Çocukların davranışsal ve fiziksel özelliklerinin erişkinlerden farklı olması, hareketlilikleri ve merak duyguları kazalara uğrama oranını yükselten faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF'in verilerine göre her yıl dünyada 1 milyona yakın çocuk, kazaların yol açtığı yaralanmalar sonucunda hayatını kaybetmektedir" diyerek konunun önemine dikkat çekti.Uzm. Dr. Söğüt, çocuklarda evlerde en çok karşılaşılan kazaların başında düşme ve yabancı cisim yutulması olduğunu belirterek "Çocuklar kendilerini koruyamayacakları için sağlıklı nesillerimizin devamı adına biz büyüklere önemli sorumluluklar düşüyor. Riskleri öngörmeli ve gerekli tedbirleri alarak evlerimizi onlar için güvenli hale getirmeliyiz" dedi. Beslenirken boğaza yemek parçası ya da oyuncak parçası gibi bir yabancı cismin kaçabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Söğüt, "Böyle durumlarda ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından 'Heimlich Manevrası' uygulanabilir" dedi.UZM. Dr. Söğüt, 'Heimlich Manevrası'nın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı: "Yabancı cisim boğazına takılmış kişinin arkasından sırtına sarılıp ve kaburga kemiğinin hemen altına, göbek ve kaburga arasındaki noktaya sert ve hızlı bir basınç uygulanır. Bu manevra yabancı cismin nefes yolunu tıkamasını engeller ve dışarı atılmasına yardımcı olur. Çocuk 5 yaşından küçükse veya 20 kilonun altındaysa, yöntem biraz değiştirilmelidir. İlk yardımın uygulanabilmesi için öncelikle çocuğun arkasında diz çökülmelidir. Ardından, tipik Heimlich Manevrası, yetişkinlerdekinden daha az güçlü basılar kullanılarak uygulanmalıdır. Ancak bu manevra ilk yardım eğitimi almış kişilerce yapılmalıdır. Örneğin MEB tarafından öğretmenlerimize belli aralıklarla ilk yardım eğitimi verilmektedir. Toplumda bu eğitimler arttırılmalı ve çok sayıda yetişkin bu konuda bilinçlendirilmedir. Bu kazalarda tehlikeyi azaltmak için önemlidir."ÇOCUKLARIN başlarına gelebilecek ev kazaları hakkında detaylı bilgi sahibi olunmasının yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Söğüt, yaşanan ev kazalarını tek tek şöyle sıraladı:Çocuklarda düşme vakalarının emekleme evresinden itibaren en sık karşılaşılan kazalardan biri düşmedir. Düşme olaylarında en sık karşılaşılan durumlar kanepelerden, sandalyelerden, camdan ve balkondan düşmedir. Düşme sonrası açık yara, fışkırır tarzda gelişen kusma, dalgınlık, sürekli uyuma isteği, karın ağrısı, idrar yapamama ve bilinç kaybı gibi durumlar ile karşı karşıya kalındığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.Alevler ve sıcak sıvılar sonrasında karşılaşılan bu durumda yanık oluşan bölgeye herhangi bir şekilde bir şey sürülmesi yarardan çok zararı beraberinde getirebilir. Yanık oluşan alan 10-15 dakika süre ile soğuk su ile yıkanmalı, kabarıklık oluşumu var ise patlatılmamalı ve deri soyulmamalıdır. Yanıklardan korunmak için kibrit ve çakmak gibi malzemelerin çocuklardan uzak tutulması gerekir. Bunlarla birlikte ütü, soba, su ısıtıcısı, tencere ve tava gibi ev malzemelerinden uzak tutulması büyük önem arz etmektedir.Çocukların merak duyguları, her şeyi ağızlarına götürmek istemeleri konusundaki dürtüleri ve ebeveynlerine olan özentileri nedeni ile sıkla karşılan bir kaza durumudur. Zehirlenme durumu ile karşı karşıya kalındığında çocuk zorla kusturulmamalı, yoğurt, süt gibi besinler verilmemeli ve alınan maddenin miktarı tespit edilerek varsa örneği ile birlikte acil olarak sağlık kuruluşuna başvurulması, tedavinin bir an önce başlaması adına belirleyici olacaktır.Genellikle evlerde bulundurulan ve temizlik malzemeleri olarak kullanılan yağ çözücü veya kireç çözücü gibi maddeler, bilinenden çok daha tehlikeli durumları beraberinde getirebilir. Çocukların üzerlerine dökülmesi durumunda cildinde ya da içilmesi durumunda yemek borusunda yanığa sebebiyet verir ve yutma güçlüğünü de beraberinde getirir. Bu olayın yaşanılması halinde hiçbir şekilde müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak büyük önem taşımaktadır.