Kızılay’ın kadın neferleri kan bağışı için sahada

İnsan vücudu o kadar mucizevi ki… Hayatımızı sürdürmemiz için en hayati sıvı olan kanı kendisi üretiyor. Hayat kurtaran mucize olan kanın bağışı da bir o kadar önemli. Kan bağışı hiç tanımadığınız insanların hayatlarını kurtarmak demek. Türk Kızılayı da kan bağışı seferberliği için her an görevde.Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu yıl kan bağışı kampanyamızı başlatırken, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' dedik. Ülkemizin 100'ü aşkın kan bağışı noktasında binlerce kadın gönüllümüz kampanyaya destek verdi" dedi. Prof. Dr. Yılmaz, "18-65 yaş arası her sağlıklı kadın 4 ayda bir, erkek de 3 ayda bir kan bağışlayabilir" diyerek, şunları söyledi: "Hiç tanımadığınız insanlarla bağ kurarak milyonlarca hayata dokunabilirsiniz. Ülkemizin dört bir yanında sahada emek veren tüm kadın gönüllülerimize, şifalarına vesile oldukları tüm hastalarımız adına çok teşekkür ediyorum."TÜRK Kızılay'ın her yıl kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan ulusal kan bağış kampanyasında, kadın gönüllüler büyük bir özveriyle çalışıyor. Kadın gönüllüler, kan bağış kampanyası kapsamında ülke genelinde 100'ü aşkın noktada kan bağışı etkinlikleri için sahada...PROF. Dr. Yılmaz, Türk Kızılay'ın gönüllü ağını ve hizmetlerini yaygınlaştırmak, iyilik hareketinin neferlerini daha da artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kızılay, özellikle kadın gönüllülerinin çalışmalarıyla iyilikseverler ordusunu güçlendiriyor. İyilik ordusunun çalışkan, sevgi dolu ve özverili üyeleri olan kadın gönüllüler, kış aylarıyla birlikte başlatılan kan bağış kampanyasında da en ön saflarda çalışıyor. Özellikle çağrı sonrası ülkemizin dört bir yanında bu çağrıya kulak vererek, kan bağışlayan kadın gönüllüler, isimlerini bilmedikleri binlerce hastanın şifalanmasına vesile oluyor" dedi.KAN ve kök hücre bağışında bulunarak tanımadığı insanların hayatlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar, mobil kan araçlarının yanı sıra www.kanver.org adresinden kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabilir. Randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunulabilir. Bununla birlikte hem Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından hem de 168 numaralı çağrı merkezinden de kan bağışı noktalarının adreslerine ve çalışma saatlerine ulaşıp randevu oluşturarak kan bağışı yapılabilir.