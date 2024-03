Böbrek sağlığı için senede bir gün doktor kontrolü şart

Dünyada böbrek sağlığına dikkat çekmek üzere, her yıl farklı bir tema ile ele alınan ve çeşitli etkinliklerle tüm ülkelerde gündeme getirilen '14 Mart Dünya Böbrek Günü 2024' yılı Türkiye teması 'Senede Bir Gün' oldu. Böbrek hastalıklarına eşlik eden hastalıkların her geçen gün artış göstermesi, hayat tarzı değişikliklerinin yanında düzenli kontrol şartının önemini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2023 yılı itibariyle 63 bin diyaliz hastası tedavi görüyor. Beslenme eğitimleri, şeker, tuz ve su tüketimi bilgilendirmeleri gibi koruyucu önlemler konusunda, Türkiye'de hayata geçirilen projelerle büyük farkındalık yaratan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, gönüllüleri, uzmanları, maskot horozları, 'Senede Bir Gün' çağrısı için Bakırköy'de sahaya indi ve "Senede Bir Gün Düzenli Kontrol" çağrısında bulundu.TBV Başkanı Timur Erk, "Türkiye dahil 80 ülkede her yıl ele alınan 'Dünya Böbrek Günü' için bir aradayız. Bu yıl 'Dünya Böbrek Günü' için duyurumuz, senede 1 kez muhakkak doktora gidin. Günümüzde dünyada 2 milyondan fazla kişi, yaşamını devam ettirebilmek için diyaliz tedavisi görüyor. Bu hastaların yılda yaklaşık yüzde 10-15'i böbrek nakline ihtiyaç duyuyor" dedi. Belirti vermeden, sinsice ilerleyen kronik böbrek hastalığına 'Dur' diyebilmek için tedbir almak gerektiğinin altını çizen Erk, şöyle dedi: "Tedbirin ilk adımı ise yılda bir doktor kontrolü. 5 kademede ele alınan kronik böbrek yetmezliğinde ilk 3 kademeyi görmek ve farkına varmak imkansız. Dolayısı ile 4'üncü kademede yakalayabiliyoruz. Bunun için rutin kontroller çok önemli. Bu nedenle koruyucu hekimlik, çok önemli bir etken."Kronikböbrek hastalığının görülme sıklığına da değinen Erk, şunlara dikkat çekti: "Büyük ölçüde yaşlanan nüfus ve diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi diğer risk faktörlerindeki artış nedeniyle, toplum tarafından daha fazla bilinen bulaşıcı olmayan diğer hastalıkları geride bırakıyor. Kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonunun zamanla azaldığı, tedavi edilemez, uzun vadeli bir durumdur. Kronik böbrek hastalığı erken tespit edilmez ve uygun şekilde yönetilmezse hasta, hasta yakını ve sağlıkçılar da dahil tüm paydaşlar için çok pahalı ve külfetli bir hal alır."Böbrekhastalıkları ve böbrek yetmezliği olan kişilerin tedavisinin hastanın kendisine ve yakınına getirdiği yüke ek olarak, sağlık bütçelerine de ağır bir mali yük getirdiğinin altını çizen Erk, şunları söyledi: "Hemodiyaliz için hasta başına yıllık maliyet ABD'de 88.195 dolar, Almanya'da 58.812 dolar, Belçika'da 83.616 dolar, Fransa'da ise 70.928 dolar olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bir hemodiyaliz hastasının kamu bütçesine maliyeti yaklaşık 22 bin dolardır."ÜLKEMİZDE bugün itibari ile 63 bin kronik böbrek yetmezliği hastası olduğuna dikkat çeken Erk, "Bu açıdan düşünüldüğünde Türkiye şanslıdır, çünkü tüm hastalara diyaliz ve organ nakli tedavileri ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Avrupa'da ise tahminen 100 milyon kişi kronik böbrek hastalığı (KBH) ile yaşıyor ve 300 milyon kişi de risk altındadır" dedi.