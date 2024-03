Uzmanı uyardı: Şeker hastaları beslenirken dikkat etmesi gereken gruplardan sadece bir tanesidir

Diyetin sanılanın aksine her zaman hastaysak ya da fazla kilolu isek yaptığımız bir şey değildir diyerek açıklamasını yapan Özbay; Sağlıklı ve normal kilolu bir birey de diyet yapar hatta sağlıklılık halinin devamı için gereklidir. Zira her zayıf kişi bir obez adayıdır. Yemek İnsanın varoluşundan beri insan hayatının tam içinde bir olgudur kenara bırakılamaz bu yüzden yaşadıklarımız, duygularımız, streslerimiz vs yemek yemeyi etkiler örneğin kimileri üzülünce çok yer kimileri sevinince. Velhasıl insanlık kadar eskidir diyet hasta olanların, kilo vermek isteyenlerin beslenmesinin planlanması ile sınırlı değildir. Sağlığı korumak için de şarttır.

Diyet hastası denilen kimselerin normal beslenmenin dışında beslenirken mutlaka diyetisyenlerden yardım alması gerektiğine vurgu yapan Özbay; kronik hastalıklar bakımından bakıldığında yaş ilerledikçe bir diyet hastasının gerek kendi ihtiyaçları gereği gerek doktor yönlendirmesi ile bir diyetisyene gelme olasılığı daha fazla oluyor. Çocuklarımızın da hatta bebeklerimizin diyet yapmasini zorunlu kılan hastalıklar oluyor. Örneğin çölyak, tip 1 diyabet gibi, besin alerjileri gibi durumlarda çocukların diyet yapması gerekiyor. Örneğin PKU(fenilketonüri) hastalığına sahip çocuklar diyet ile fenilalanin içeren besinleri miktarına uygun almazsa fazlasını alırsa fenilalanin kullanilamaz ve birikir bu da geriye dönüşümü olmayan mental retardasyonlara( beyin hasarlarına) sebep olur. Ülkemize bir baktığımızda bulunma istatistikleri az olmakla beraber yok sayamayacağımız bir hastalık.

BAZI ÇOCUKLARIN DİYET YAPMALARI ŞART

Yukarıda saydığım hastalıklara sahip çocukların diyet yapmaları şart, Normal bizim kullandığımız un gibi un kullanamıyorlar. Özel unlar var. Yiyecekleri de özel. PKU için bahsedersek Fenilaleninden azaltılmış ürünler oluyor. Çölyak için bahsetmek gerekirse glutensiz oluyor vs. Bu yüzden diyet toplumun her kesiminden insanın hayatında yaşlısından gencine ve hatta bebeğine kadar.

Aslında diyet dediğimiz şey beslenmenin ta kendisi sağlıklı bir insan da gelip benim 5 kilo fazlam var bana sağlıklı beslenmeyi öğretebilir misiniz? Ben sağlıklı beslendiğime inanmıyorum derse o zaman da beslenme programı veririz ve bunun ismi de diyettir.

ŞEKER HASTALARI BESLENİRKEN OLDUKÇA DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR GRUPTUR

Bir grup vardır ki diyabet dediğimiz şeker hastaları dediğimiz grup burada diyet çok daha dikkat edilmesi gereken bir hal alıyor. Zira beslenme yaşam kalitesini bu kimselerde çok daha fazla etkiliyor. Kan şekeri düzensizlikleri önlem alınmadığında organ kayıplarına götürebiliyor, bu sebeple şeker hastalarının bir diyetisyene başvurmaları uyabilecekleri bir diyetin planlanması ve diyete uyum oldukça önemli.

DİYET KİŞİYE ÖZEL PLANLANIR

Biz diyetisyenler danışanlarımızı sorduğumuz sorularla tanıdıktan sonra kişiye özel diyet veririz. Parmak izleri nasıl farklıysa diyet de farklıdır. İnsanda enerjiyi değiştiren boy, kilo, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite faktörleridir. İki kişi geldi ikisi de aynı kilolarda yaklaşık bir ya da 2 kilo fark ancak var. Aynı boylarda, yaşları da birbirine yakın ve ikisi de kadın ve ortalama aynı işleri yapıyorlar. Enerji faktörü ikisinde de aynı gözüküyor çünkü enerji hesabını yaparken kullanılan değişkenler her ikisinde de birbirine çok benzer. Bu kişilere sormadan ikisine de aynı diyet verirsem biri der ki ben açlığıma dayanabiliyorum siz fazla öğün vermişsiniz, bir diğeri diyecek ki ben açlığıma hiç dayanamıyorum hep elim ayağım titriyor, kendimden geçiyorum o yüzden ben aralıklı beslenmem zor. Kişi ile konuşarak öğün sayısını belirlemek çok önemli bu sadece bir örnek başka bir örnek öğün saatleri. Biri diyecek ben sabah namazından sonra uyumuyorum ona saat 10 da kahvaltı yazmamın bir anlamı yok. Ama diğeri diyecek ki ben saat 9 da uyanıyorum. Bu yüzden kişiye özel beslenme önemli ve kalorilerini hesapladıktan sonra protein, karbonhidrat yağı orantılı olarak diyette dağıtırken kişilerin genel anlamda yaşamsal aktivitelerini bilerek ona göre kişileri yönlendirmek önemli" dedi.