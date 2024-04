Dünyada 80 milyon kişi glokom

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turhan Soylu, sinsi tehlike glokom yani göz tansiyonuna dikkat çekti. Op. Dr. Soylu, "Halk arasında göz tansiyonu, bazen de karasu olarak bilinen hastalığın tıptaki adı 'Glokom'. Göz içi basıncı yüksekliği ve bunun neden olduğu görme sinirindeki harabiyettir. Tedavi edilmediği takdirde görme kaybıyla sonuçlanır. Dünyada katarakttan sonra ikinci körlük nedenidir" dedi.Dünyada 70-80 milyon glokom hastası olduğunu söyleyen Op. Dr. Soylu, şunlara dikkat çekti: "Bu da dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Ancak bunların tümü teşhis edilmemiştir. Dünyadaki glokom popülasyonunun 7-8 milyonunda çift taraflı görme kaybı mevcut. Toplumlararası değişiklikler olmakla birlikte glokomun toplumlarda görülme sıklığı yüzde 2-3 olarak bildiriliyor." Glokomun, yenidoğandan başlayarak her yaşta görülebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Soylu, "Görüldüğü yaşa göre de bebek, çocuk, genç, yaşlı ilgili olarak konjenital glokom, infantil glokom, juvenil glokom, senil glokom isimlerini almaktadır" dedi.GLOKOM görülme oranlarıyla ilgili de bilgi veren Op. Dr. Soylu, "Glokom her yaşta görülmekle birlikte 40 yaş altında yüzde 1 oranındadır. 40 yaş üzerinde görülme sıklığı ise her on yılda daha artmakta, tüm glokomların yüzde 90'ından fazlası erişkin yaşlarda görülmektedir" dedi.BİRÇOK glokom tipi bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Soylu, bunları şöyle sıraladı:Tüm glokomların yüzde 85-90'ını oluşturan bu tip, büyük çoğunlukla 40 yaşından sonra, daha da sıklıkla 70 yaş üzerinde görülür. Sinsi ve belirti vermeyen, yavaş seyirli bir glokom türüdür. Ancak teşhis edilmediğinde görme kaybıyla sonuçlanır.Ani başlangıçlı olup şiddetli ağrı, kanlanma ve görme azalmasıyla ortaya çıkar. Göz tansiyonu çok yüksek seviyelere ulaşır. Acil tedavi gerektiren bir durumdur.Yenidoğanda görülen bir glokom türüdür. Başlangıçta belirti vermez. Hastalık ilerledikçe bebeğin gözü büyümeye başlar, giderek ışık hassasiyeti oluşur. Gözün saydam tabakası bulanıklaşmaya başladığında aile doktora başvurur. Tedavisi cerrahidir. Tedavi gecikildiğinde görme kaybıyla sonuçlanır. Görülme sıklığı on binde birdir.Bu grupta birçok özel glokom tipleri mevcuttur.Dr. Soylu, bazı glokom türlerinin bazı coğrafyalarda daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, "Örneğin Afrikalılarda glokom sıklığı beyaz ırka göre 6 kat fazladır. Siyah ırkta 80 yaş üzerindeki bireylerde glokom sıklığı yüzde 10'un üzerindedir. Açı kapanması glokomu Asyalılarda daha sıktır. Normal basınçlı glokoma Japonlarda, Avrupa'ya göre daha sık rastlanır" dedi.