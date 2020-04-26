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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

’nın Sapanca ilçesinde bir kişi traktörün altında kalarak can verdi.Olay, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y. ve oğlu A.Y., tarlalarına çalışmaya gittiği sırada V.Y. idaresindeki 54 SE 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilme sonucu V.Y., traktör altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince V.Y., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Traktör altında kalan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:45 ABONE OL
Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişi traktörün altında kalarak can verdi.
Olay, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y. ve oğlu A.Y., tarlalarına çalışmaya gittiği sırada V.Y. idaresindeki 54 SE 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilme sonucu V.Y., traktör altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince V.Y., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Traktör altında kalan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti
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