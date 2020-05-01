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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala ’da silahlı kavga

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis ile vatandaşlar cep telefonu ve fenerlerle boş kovan aradı.Olay, Sakarya’nın Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi Arifiye Yolu 1’inci hemzemin geçit yanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silah ile diğer tartıştığı kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 01:30 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da silahlı kavga
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis ile vatandaşlar cep telefonu ve fenerlerle boş kovan aradı.

Olay, Sakarya’nın Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi Arifiye Yolu 1’inci hemzemin geçit yanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu silah ile diğer tartıştığı kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen olayda saldırgan kayıplara karışırken polis ekipleri ile vatandaşlar ise el feneri ve cep telefon ışığı yardımıyla boş mermi kovanını aradı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Sakarya’da silahlı kavga
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