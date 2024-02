İrade de tecrübe de çözüm de bizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde 45 bin vatandaşa hitabında önemli mesajlar verdi.Tarihimize güneş gibi doğan Manisa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sanayinin, tarımın, emeğin şehri Manisa bugün yine bir başka güzel. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Şimdi emniyete sordum, alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.Dikkat ederseniz içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, canını sıkmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var... Ama bunları çözecek olan program da, irade de, tecrübe de, milletiyle, devletiyle, cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizdedir. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine katlanmadan milleti kendilerine mahkûm etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.Türkiye'yi, geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek, sanayimizi, tarımımızı, ticaretimizi nasıl küresel rekabete hazırladıysak bugünkü meseleleri de öyle hâl yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var, birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var, birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var, birlikte gidereceğiz. Ekonomide sıkıntılar yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacaktır. Geçmişte bunu sağladık. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da bunu giderdik, Cudi'de mağaralara girdik, Tendürek'te inlerine girdik, Bestler Deresi'nde aynı şekilde girdik. Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede teröristan? Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olan gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz.BaşkanErdoğan'ı Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge götüren otobüsün yolu sık sık vatandaşların sevgi gösteriyle kesildi. Başkan Erdoğan kendisini yakından görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak otobüsten indi. Erdoğan, Manisalı genç sporcularla, miniklerin oluşturduğu mehter takımı ve gençlerin bando ekibiyle fotoğraf çektirdi.Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Manisa'ya 5 bin 174 adet yeni derslik kazandırdık. 11 bin 250 kişi kapasiteli yurt açtık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk. 122 spor tesisi yaptık. Manisa'ya 33 baraj, 11 gölet, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğalgaz arzı sağlayacağız.CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. Nerede, kimlerle demlendiği belli değil. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider.Milleti umursamayan muhalefet anlayışının sorumsuz politikaları, yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir. Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı âdet haline getirdiler. CHP'nin kurduğu ittifaklarda açıklık var mı?Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Manisa Saruhan'da olduğu gibi seçim listelerini zamanında veremediler. Şehirlerimizin geleceği kirli pazarlığın mezesi yapılamaz.Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, önceki gün 70 yaşına basan Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Osmani sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurarak, "Türkiye-Kosova ilişkileri ve yaklaşan Antalya Diplomasi Forumu'nu (ADF) ele aldık. Erdoğan'ın yaş gününü tebrik ettim. Türkiye'nin Kosova'ya kalıcı desteğine minnettarız" mesajını paylaştı.