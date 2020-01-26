Uzaktan hasar tespiti ile ödeme süreci kısalıyor

AXA Sigorta, hasar ödeme sistemlerinde gerçekleştirdiği dijital entegrasyon ile Uzaktan Hasar Tespiti sistemini hayata geçirerek ödeme süreçlerini kısaltıyor. AXA Sigorta, Uzaktan Hasar Tespiti adını verdiği sistem ile artık oto hasarlarında müşterilerinin hasarlarını cep telefonu üzerinden kayıtlara alıp inceleyerek ödeme yapıyor. Cep telefonları ve tabletlere SMS ya da e-mail ile iletilen link üzerinden çalışan uygulama ile hasarın tespiti tamirhane ile uygulama üzerinden canlı görüşme yapılarak tamamlanıyor ve hasar onay süreci hızlıca sonuçlandırılıyor.

Onay bekleme süresi ortadan kalkıyor

Uzaktan Hasar Tespiti sistemi ile ilgili değerlendirme yapan AXA Sigorta Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Mert Ekitmen, "AXA Sigorta olarak en güncel teknolojiyi sürekli olarak sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, kesintisiz ve hızla onların yanında olacak uygulamalar ile iş süreçlerimize adapte ediyoruz. Uzaktan Hasar Tespiti uygulamamız da yine bizlere sektörde fark yaratan hızda hasar ödeme imkanı veren yepyeni bir uygulama. Sigortalılarımızın bir aplikasyon yardımı ile oto hasarlarında anında ekspertiz hizmeti almasını sağlayarak onarıma başlanmasını sağlıyoruz veya onarım yeri ile direkt irtibata geçerek ufak hasarlarda hasar onarım onay bekleme süresini ortadan kaldırıyoruz. Özellikle Anadolu'da uzak kasaba ve şehirlerde onarım onayı için eksperin gelmesini beklemeden anında hasar tespitinin yapılabilmesi ürünün en önemli avantajı olarak öne çıkıyor" diye konuştu.