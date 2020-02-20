Hayat sigortası yaptırmak için 5 neden

Şemsiye Dergisi'nde yer alan habere göre söz konusu branştaki büyümenin bir kaç temel nedeni var: İlki, ekonomik konjonktür ve uygulanan para politikasıyla yakından ilgili. Geçen yılın 2'inci yarısında faiz oranlarındaki düşüşle birlikte, artan krediler kredi bağlantılı hayat sigortası prim üretiminde de artış yarattı. Toplam prim üretiminin yaklaşık yüzde 85'lik kısmı da 'yıllık ve uzun süreli vefat' sigortalarından gelirken, tüketicilerin de artık, kredilerle birlikte yapılan hayat sigortalarını benimsedikleri gözleniyor. Hayat sigortaları satın alırken özellikle ihtiyacınıza uygun olanı seçmek gerekiyor. Hayat sigortaları çeşitleri arasından 'Yıllık Hayat', 'Uzun Süreli Hayat', Prim İadeli Hayat Sigortası', Birikimli Hayat', 'Kritik Hastalıklar Sigortası' veya 'Eğitim Sigortası' olmak üzere ihtiyacınıza göre birini seçebilirsiniz.

Tüketicilerin neden hayat sigortası yaptırması gerektiğini 5 nedende topladık…

HAYAT SİGORTASI YAPTIRMAK İÇİN 5 NEDEN

'Kredili Hayat Sigortası'nda banka müşterisi, sakatlık, maluliyet vb. gibi durumlarda kendisini, vefatı halinde de geride kalan sevdiklerini güvence altına alıyor.

Bireylerin kredi borcunun bankaya ödenmesini sağlıyor; böylece bireyin kredi ile satın aldığı konutu kaybetme riski ortadan kalkıyor.

'Prim geri iadeli hayat sigortası'nda sigortalı, sigorta süresi dolduğunda risk gerçekleşmemişse ödenen primlerin tamamını geri alabiliyor.

Birey, 'kritik hastalıklar sigortası' yaptırdıysa kanser, kalp krizi vb. tehlikeli hastalıklara karşı güvence altında oluyor.

Sigorta, bireylerin çocuklarına da yarar sağlıyor. Eğitim sigortası yaptırmış bir birey, vefat ve sakatlık gibi hayati risklerini teminat altına alıyor ve çocuklarının eğitimine aynı şartlarla devam edebilmesini sağlıyor.