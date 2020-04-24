Sigortalılarımız için gerekli önlemleri aldık

EVDEKİ HASARLARA MOBİL EKSPERTİZ YAPIYORUZ

Programda sigortalıları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarından bahseden Tezbaşaran, "Müşterilerimiz için hassas nokta sağlık poliçeleri idi. Pandemi, sağlık poliçelerinde istisna olarak tanımlanmıştı. Ancak sigortalılarımızdan gelen soru ve taleplerin doğrultusunda; benzer şirketler gibi bir inisiyatif aldık ve jest olarak ödedik. Aksigorta olarak devletimizin ödediği masrafların üzerinde olan harcamaları sigortalılarımızdan talep etmiyoruz. Bunun sağlık sigortacılığı açısından çok önemli bir itibar getirdiğine inanıyorum. Bunun ötesinde sigortalılarımızın ihtiyaçlarına evden ulaşabileceği şekilde adapte etmemiz gerekiyordu. Mobil aplikasyonlarımızı geliştirdik. Artık faturaları, fotoğraflarını çekip göndere biliyorlar. Evde bir hasar var ise oradan mobil ekspertiz yapabiliyoruz" diye konuştu.

Sigortalılarının evde bulundukları sürede sigorta ihtiyaçlarını dışarıdan herhangi bir etkiye ihtiyaç duymadan yönetebileceği önlemleri de almaya başladıklarını belirten Tezbaşaran, "Kasko poliçeleri ile ilgili de biz şu anda kapısından aracı alıyoruz; tamirini gerçekleştiriyoruz. Hatta aracın dezenfektasyonunu da yaptırıp, teslim ediyoruz" dedi.