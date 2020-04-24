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’den Zorunlu Trafik Sigortası için indirim tavsiyesi

Türkiye Birliği () daha önceki tavsiye kararlarına ek olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların trafik sigortalarında indirim önerdi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:54 ABONE OL
TSB’den Zorunlu Trafik Sigortası için indirim tavsiyesi

Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam etmektedir" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen; Birlik Yönetim Kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında; uygulama yöntemi şirketlerimizin inisiyatiflerinde olmak üzere; öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."

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TSB’den Zorunlu Trafik Sigortası için indirim tavsiyesi
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