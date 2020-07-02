İş yerinizi ve çalışanlarınızı sigorta ile güvenceye alın

Ürünler hakkında bilgi veren Ulusoy, şunları söyledi: "Gulf Sigorta olarak ürünlerimizde tedavi masrafları, gündelik tazminat, eğitim güvencesi, tıbbi nakil, ambulans masrafları, gündelik hastane masrafları, aile transferi, ev ve araç modifikasyon, tıbbi danışmanlık, cenaze nakli gibi pek çok ek teminatlar ile donatabildiğimiz planlarımız mevcut. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalılarımıza iş kazaları sonucu oluşan kırıklar, yanıklar, gıda ve gaz teneffüsü zehirlenmeleri, trafik kazaları gibi beklenmeyen durumlarda güvence sağlayarak, kapalı ya da açık alanda hizmet veren birçok işveren için alternatif planlar oluşturabiliyoruz. İşverenlerin çalışanlarının yanında olmalarına destek olurken, bir yandan da şirketlerin üzerindeki sorumlulukları belirli bir oranda teminat altına alıyoruz."

ÇALIŞAN OLMAK GEREKMİYOR

Öte yandan sigortanın sadece bordrolu çalışanları kapsamadığını belirten Ulusoy, "Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalı olabilecek kişiler, bir işverenin bordrosuna kayıtlı çalışanlar olabileceği gibi; maç, kurs gibi etkinliklere katılan kişiler de olabiliyor. Ferdi Kaza branşındaki tecrübeli ekibimiz sayesinde etkinlik firmalarının ihtiyacına yönelik özelleştirilmiş seçenekler de sunabiliyoruz. Gulf Sigorta Grup Ferdi Kaza Sigortası belirli yaş aralığında yer alan, en az 10 kişilik gruplar için düzenlenebiliyor. Ürün tüm dünyada geçerli olabiliyor, teminat süreleri poliçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. 24 saatlik, etkinlik süresince, sadece mesai saatlerinde geçerli, mesai saatleri ve yol süresini kapsayan ya da maksimum bir yıl gibi süre seçenekleri ile işverenler ve etkinlik firmaları için çok yönlü çözümler üretebiliyoruz."