Tatil için Türkiye’ye gelenlere COVID 19 koruma ve destek sigortası

Turist Koruma ve Destek Sigortası kapsamında; tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin seyahatleri süresince Covid-19 testinin pozitif çıkması halinde; özel hastane/devlet hastanesi ayrımı olmaksızın tüm pandemi hastanelerinde oluşabilecek yatarak tedavi giderleri ve yoğun bakım masrafları tercih edilen teminat limitleri kapsamında karşılanacak.

Ürünün hem ülkemiz için hem de Güneş Sigorta için önemine dikkat çeken Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; "Tarihi, doğası ve kültürüyle turizmin merkezlerinden olan ülkemizde, daha keyifli ve güvenli bir tatil için Covid-19 teminatlı Turist Koruma Destek Sigortası ürününü hayata geçirdik. Yurt dışından gelecek olan turistlerimize yönelik uygulamaya aldığımız bu ürünümüzle; ülkemizin güzellikleriyle tanışmak ve yeni keşifler için tatile gelmek isteyen kişilere Covid-19 endişesine karşı güvence sağlıyoruz. Müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli olarak yenileyen bir şirket olarak; bu ürünümüzü ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin yeniden canlanması açısından çok önemsiyoruz. Ürünümüzün ülkemiz turizmine destek sağlamasını temenni ediyorum" dedi.