Sigorta sektörü son yaşanan sellerin yaralarını sarıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, geçen ay Ankara, Burdur ve Bursa'da yaşanan sel ve dolu felaketlerinde, tarım arazisi, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yaşanan afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, sigorta sektörünün yaraları sarmak için afetlerin hemen ardından çalışmaya başladığını kaydetti.

Sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sigortalıların yararını gözeterek aldığı kararlarla bunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan, Benli şunları kaydetti:

"Toplumsal hayatı etkileyen olağanüstü durumlarda sosyal sorumluluk hassasiyetiyle hareket eden bir sektörüz. Bu çerçevede son dönemde yaşanan sel felaketleri sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için sektör olarak çok hızlı bir şekilde koordine olduk. Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu, Ankara, Burdur ve Bursa'dan sektörümüze 1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2,8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon TL'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz."