Yazın bu önerilere dikkat edin!

Hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih edin: Mevsim gereği pek çok meyve ve sebzenin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Birbirinden sağlıklı yiyeceklerle öğünler hazırlanabilir, temiz bir şekilde beslenilebilir. Küçük porsiyonlarda sık yemek ağırlık çökmesini engellerken metabolizmayı da hareketli tutabilir. Hava da sıcak olduğu için meyve ve sebzenin bol su içerenlerinden yana tercih yapabilirsiniz.

Bol su için: Havaların ısınmasıyla vücut kış aylarına göre daha çok suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle bol bol su içilmeli ve vücudun susuz kalması engellemelisiniz. Terleme ile kaybettiğiniz tuz ve mineralleri yerine koymak için her gün bir şişe maden suyu içmeniz de faydalı olacaktır.

Sıcak saatlerde evde kalın: Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca gölge ve serin yerlerde kalmak gerekiyor. Eğer dışarıda olacaksanız da şapka veya siperlik takarak güneşten mümkün olduğunca korunmalısınız.

Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin: Sıcak havalar bazı hastalıkları tetikleyebilir. Kronik bir hastalığınız da varsa rutin doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin, ihtiyaç durumunda check-up yaptırın. Ancak bu kontroller sırasında yüksek tedavi giderlerine de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de sağlık sigortasını erkenden yaptırmak önemli. Demir Sağlık'ın aralarında özel sağlık, acil sağlık, tehlikeli hastalıklar, tamamlayıcı sağlık gibi her bütçeye hitap eden poliçeleri sayesinde birçok hastane ve sağlık kuruluşunda tedavi olabilirsiniz.

Cildinizi ihmal etmeyin: Gün içinde dışarı çıkarken mutlaka güneş kremi sürmek gerekiyor. Kaliteli ve güvenilir bir güneş kremiyle güneşin yakıcı etkisini azaltabilir, cildinizi koruyabilirsiniz.

Açık renk kıyafetler giyin: Güneş koyu renk kıyafetleri sever. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak ve bunalmamak için açık renk kıyafetler tercih edilmeli. Bunun yanı sıra pamuk ve keten gibi cilde dost kıyafet seçimi yaz ayları için en doğru seçim olacaktır.