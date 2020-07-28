Bu önerileri dikkate alanların araç masrafları azalıyor

Generali Sigorta'nın araç sahiplerine önerileri şu şekilde:

Araç bakımını zamanında yapmak

Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş güvenliği ve yasal açıdan düzenli bakım yaptırmak bir zorunluluktur. Araç ile ilgili tüm bakım ve onarım işlemlerini yetkili servisler aracılığıyla geciktirmeden zamanında yapmak, ansızın oluşabilecek birçok masrafın önüne geçilmesi mümkün kılmaktadır.

HIZ DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT ETMEK

Ani hız değişimleri ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Ani hız değişimlerine dikkat ederek araç masrafları azaltmak mümkündür ve bu durum yüzde 30'a varan bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

LASTİK BASINÇ SEVİYESİ ÖLÇMEK

Lastiklerin basınç seviyeleri, yakıt tüketiminde önemli bir noktadır. Araç için en ideal lastik basınç değeri, aracın en iyi yol tutuş şeklini almasını sağlayacak ve yakıt tüketimini düşürecektir. Lastik basınç değeri ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır.

KLİMAYI DOĞRU KULLANMAK

Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü hem de yolcular için oldukça önemlidir. Yaz aylarında aracı kullanmadan önce ya da araca biner binmez camlar açılmalı, aracın içindeki sıcak havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç yüksek devirde sürüş halindeyken klima devreye sokulmamalı, düşük hızdayken klima çalıştırılmalıdır.

GEREKSİZ YÜKLERDEN KURTULMAK

Bagajda yangın söndürme tüpü ve onarım ekipmanları gibi önemli materyallere dışında aracın yükünü dolayısıyla da yakıt masraflarını artıracak tüm ihtiyaç olmayan yükler kontrol edilmelidir. İhtiyaç dahilinde olmayan gereksiz yüklerden kurtulmanın yüzde 25'e varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı unutulmamalıdır.

MODÜLER KASKO YAPTIRMAK:

Generali Sigorta'nın "Benim Kaskom" kasko sigortasında olduğu üzere, esnek yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan modüler kasko sigortası, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Modüler kasko sigortasının sağladığı bu avantajlar araç sahiplerine maddi anlamda önemli oranda kazanç ve tasarruf imkânı sunuyor.