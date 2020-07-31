Aktif büyüklüğü 31 milyar TL’yi aştı

Şirket, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla geçen yılın ayın dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 37 oranında artırdı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Koronavirüs salgınının dünyada ve ülkemizde hayatı olumsuz etkilediği bir dönem yaşadık. Bu dönemde, katılımcılarımızın tasarruf bilincinin arttığını, bireysel emeklilik sisteminin öneminin de buna bağlı olarak artış gösterdiğini görüyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla otomatik katılım dâhil bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşarken, fon büyüklüğü 150 milyar TL'ye yaklaştı. Hayat sigortalarındaki müşteri varlıkları ise 12 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi.

2020 yılında, hedeflerine odaklanarak yürüttükleri faaliyetler neticesinde gerek büyüme gerek pazar payı; gerekse piyasa değeri açısından başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Ertürk, "Gönüllü ve otomatik katılım toplamından oluşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde sektör lideriyiz. Hayat sigortalarında sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.