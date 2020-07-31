DASK’ın yarışmasını Sivas kazandı

Altıncı yılında "Evimizde Güven, Şehrimizde Güven" başlığıyla düzenlenen yarışma için uzmanlar tarafından eğitim kitleri hazırlandı. Yerel yönetimleri deprem güvenceli ve sigortalı hayatı yaygınlaştıran projeler hayata geçirmeye teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya 24 ilin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD) katıldı. "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor"un derece alanları bu yıl yarışmaya ilk kez katılan iller oldu. Birinciliğe Sivas, ikinciliğe Konya layık görülürken, Samsun ve Tekirdağ ise üçüncülüğü paylaştı.

İllerin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında deprem güvenceli konut sayısını artırmayı ve sigortalı hayatı yaygınlaştırmayı hedefleyen yerel bilinçlendirme kampanyalarıyla yarışmaya katıldılar. 24 il, poliçe üretimleri, yıl boyunca düzenledikleri bilinçlendirici etkinlikler ve yürütülen projelerin hedef kitle üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anketler doğrultusunda yapılan etki analizleri olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirildi. 7'den 70'e herkese DASK'ı anlattılar

"Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor" yarışmasının 2019 derece sahipleri, çocuk evleri, gençlik merkezleri; izci kampı, engelli vatandaşlara ve askeri birliklere verdiği eğitimlerle dikkat çekerken; deprem ve DASK'ı konu edinen yetişkin ve çocuk tiyatrolarıyla sanat yoluyla bilinç oluşturmayı hedefledi