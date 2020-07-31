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sektöründe ‘normalleşme’ büyüme ile başladı

Mart ayından beri etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgının en fazla etkilediği sektörlerden olan Türk sektöründe de ‘normalleşme’ başladı. İlk 5 aylık dönemde salgının da etkisiyle hayat dışı (elementer) sektörde reel büyüme hızı ‘0’a düşen sigorta sektörü hazirandan itibaren yeniden büyümeye başladı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (), açıkladığı son istatistiklere göre, sektör ilk 6 ayda yüzde 21 büyüdü.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:05 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:06 ABONE OL
Sigorta sektöründe ‘normalleşme’ büyüme ile başladı

Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme ise yüzde 7.5 oldu. Sektörün genel büyüme hızı, ilk 5 aylık döneme göre 5 puan arttı. Sektör yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 15.9 büyümüştü.

SigortaMedya internet sitesinde yayınlanan haberde TSB haziran ayı istatistiklerine yer verildi. Haberde hayat dışı ve hayat olarak yapılan değerlendirmede hayat dışında reel büyümenin yeniden başladığına yer verilirken, hayat branşında ise büyümenin hızlandığına dikkat çekildi. Nitekim, ilk 6 ayda hayat dışı yüzde 14.9 (reel yüzde 2), hayat branşı ise yüzde 59.3 (reel yüzde 41.5) büyüme kaydetti. Ocak-haziran döneminde büyüme hızı ilk 5 aylık döneme göre hayat dışında 3.6 puan, hayat branşında ise 15.5 puan artış gösterdi.

KASKONUN ÖNÜ AÇIK

Hayat dışı sektörde branşlar bazında bakıldığında Covid-19'un en büyük etkisi kasko başta olmak üzere oto sigortalarında oldu. TSB verilerine göre, ocak-mayıs döneminde nominal olarak yüzde 0.09 daralan kaskoda reel daralma ise yüzde 10.31 olarak gerçekleşti. 6 aylık veriler incelendiğinde ise kasko cephesinde olumlu gelişmeler başladı. Nitekim, ilk 6 ayda kasko yüzde 4.81 büyürken, prim üretimindeki reel daralma ise yüzde 6.84'e geriledi. Ocak-haziranda yüzde 7.96 büyüyen trafik branşında ise reel düşüş yüzde 4.13 oldu. Burada önemli bir hatırlatma yapacak olursak, kasko sigortasında yeni araç satışları çok önemli. Kredi faizlerindeki düşüş ve otomotiv piyasasındaki canlılığın da kasko satışları üzerinde önümüzdeki aylarda olumlu etki yapması ve kasko sigortasındaki büyümenin sürmesi bekleniyor

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Sigorta sektöründe ‘normalleşme’ büyüme ile başladı
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