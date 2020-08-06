BES, zorlu şartlara rağmen Pandemi döneminde büyüdü

Aynı dönemde katılımcı sayısı 1.5 milyonu aştı. AvivaSA'nın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hesaplanan 2020 yılı 6 aylık net dönem karı ise 131 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı ilk yarı sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, AvivaSA'nın zorlu pandemi şartlarında bile büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sadece sektör olarak değil, tüm dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, herkesin biraz daha içine döndüğü ve kendisine, geleceğine yatırım yapmaya başladığı bir dönem de oldu aynı zamanda. Pandemi gibi belirsizlik durumları, özellikle hayat sigortasının ve bireysel birikimlerin önemini ortaya çıkartıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde, BES alanındaki katılımcıların kaygılandığını ve buna bağlı olarak sert satışlar yaşandığını gördük" dedi.

KATILIMCILAR SOĞUKKANLI DAVRANDI

Bu dönemde katılımcılara sakin ve soğukkanlı davranmalarını tavsiye ettiklerini belirten Kuruca, "Böylelikle süreci sıkıntı yaşamadan atlattık. 2020'nin ikinci çeyreği de tıpkı ilk çeyreğinde olduğu gibi, 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz sektör liderliğimizi devam ettirdik. Hayat sigortası alanında ise istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı başarılı performansı yakalayacağımıza olan inancım tam" şeklinde konuştu.