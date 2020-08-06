Pandemide sağlık poliçelerine olan talep arttı

Bu süreçte COVID 19 tedavi giderlerini jest uygulaması kapsamında teminat altına alan sigorta şirketlerinin katkısı da önemliydi. Toplumda artan risk algısı, sağlık sigortalarına olan talebi de artırdı. Nisan-mayıs ayında sağlık sigortalarında beklenin üzerinde bir ivme yakalandı.

ARTIŞ YÜZDE 25 OLDU

Sağlığın hayattaki en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "COVID-19 salgın hastalığı bizlere sağlığın aslında çok büyük bir risk olduğunu ve hayatı bir anda durdurabileceğini gösterdi. Salgın ile birlikte toplum olarak sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladık. Bu anlamda pandemi öncesinde oldukça düşük olan toplumsal bilincin, sağlık sigortalarında oldukça yükseldiğini söyleyebilirim. Tüm branşlarda pandeminin etkisiyle öngörülen oranlarda düşüş yaşanırken sağlık sigortasında aksine talebin artmış olduğunu gördük'' dedi.

Sağlık sigortalarında Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "Pandeminin etkisini olumlu anlamda gördüğümüz tek unsur, sağlık sigortalarına yönelik bilincin artışı oldu. Bu dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adetlerimizde de yüzde 10'lık bir artış trendi mevcut" diye konuştu.

TÜM SALGINLAR TEMİNAT ALTINDA

Türkiye'de sağlık sigortaları konusunda önemli bir oyuncu olan Allianz Türkiye de bu süreçte önemli bir adım attı. Önce COVID 19'un tedavi giderlerini sağlık poliçelerinde teminat içine alan şirket sonrada yaşanması muhtemel tüm salgınları da teminat altına aldı. "Sağlık sigortasının bugünler için olduğunu unutmamamız gerekli" diyen Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, "Tüm sigorta şirketlerinin Covid-19'u teminat altına alması sigortaya olan ilgiyi, sigorta farkındalığı artırdı" dedi. Özdemir, Pandemi ile birlikte sağlık sigortası branşında diğer branşlar gibi bir düşüş yaşanmadığını belirterek, "Pandeminin teminat altına alınmasıyla tüketicilerde farkındalığın geliştiğini gözlemliyoruz. Sağlık dışındaki branşlarda düşüşler yaşansa da şimdi yavaş yavaş her şey normale dönmeye başladı" dedi.