Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sigorta Haberleri Anadolu Sigorta’ya hizmet ihracatında birincilik ödülü

’ya hizmet ihracatında birincilik ödülü

, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği, ’nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan firma ve kuruluşların ödüllendirildiği ‘2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları’ sıralamasında; finans, sigorta ve diğer mali hizmetler kategorisinde bu yıl da birincilik ödülüne layık görüldü.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 14:45 ABONE OL
Anadolu Sigorta’ya hizmet ihracatında birincilik ödülü
Türkiye'nin başarılı hizmet ihracatçılarına verilen Hizmet İhracatı Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle, tören gerçekleşmeden basın bülteni ile duyuruldu. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan; ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek; "Anadolu Sigorta olarak, geçtiğimiz yıl bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alma şerefine nail olduğumuz bu ödüle tekrar layık görülmekten büyük onur duyduk. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda; Türkiye'nin geleceğine olan inancımız ve devletimizin desteğiyle, yeni hedeflere doğru ilerlemeye kararlıyız. Bu anlamlı ödül, doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından büyük öneme sahip. Anadolu Sigorta olarak ülkemizin ihracatına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Sigorta’ya hizmet ihracatında birincilik ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA