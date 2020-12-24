Anadolu Sigorta’ya hizmet ihracatında birincilik ödülü

Türkiye'nin başarılı hizmet ihracatçılarına verilen Hizmet İhracatı Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle, tören gerçekleşmeden basın bülteni ile duyuruldu. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan; ödülü almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek; "Anadolu Sigorta olarak, geçtiğimiz yıl bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alma şerefine nail olduğumuz bu ödüle tekrar layık görülmekten büyük onur duyduk. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda; Türkiye'nin geleceğine olan inancımız ve devletimizin desteğiyle, yeni hedeflere doğru ilerlemeye kararlıyız. Bu anlamlı ödül, doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından büyük öneme sahip. Anadolu Sigorta olarak ülkemizin ihracatına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.