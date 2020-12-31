2021’de iş yapış şekilleri de değişecek

Ducros, 2020 yılında beklenen büyümenin pandemi nedeniyle gerçekleşmediğinin altını çizdi. "Küresel büyümede yavaşlama ve ticaret savaşları gibi dış faktörlerin yanı sıra ülke ekonomisinde özellikle de zor geçen 2019 yılının ardından; çok daha yüksek büyüme oranlarını tüm branşlarda görmeyi umut ediyorduk" diyen Ducros şunları söyledi: "Ancak pandemi ile değişen dinamikler süreci 2020 yılında farklı bir noktaya taşıdı. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında sigortacılık sektörü yer aldı. Sektör pandeminin ilk döneminde de yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sundu. Genel bir perspektifte bakıldığında sektörün bu kriz süreci iyi yönettiğini, hizmet kalite ve hızında aksama yaşatmadığını söyleyebiliriz."

İŞ YAPIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİKLER BEKLİYORUZ

2021'le ilgili görüşlerini de açıklayan Ducros, "2021'de küresel anlamda sigortacılık sektörünün iş yapış süreçlerinde değişiklikler bekliyoruz. Yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı; çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek. Teknoloji sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede, hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme gibi her alanda yerini alacak" diye konuştu.