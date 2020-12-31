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Kasko ve trafik sigortası alanların aracına indirimli check-up

Kasko ve trafik sigortasını ’dan yaptıran sigortalılar araç yıkama, araç check-up, periyodik bakım işçiliği hizmetlerinden ücretsiz ve faydalı pek çok benzer hizmetten de indirimli olarak yararlanabiliyor. Bereket ’nın pek çok avantajı içerisinde bulunduran bu hizmeti, 16 Kasım 2020 itibarıyla düzenlenen poliçelerde geçerli.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:10 ABONE OL
Kasko ve trafik sigortası alanların aracına indirimli check-up

Kapsama aynı zamanda yenileme dönemi bu tarihten sonraya denk gelen poliçeler de dahil oluyor. Hizmet kapsamında Bereket Sigorta'dan Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko ya da Trafik Sigortası ürünü satın alan müşteriler yılda 12 kez ücretsiz iç-dış araç yıkama hizmetinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda yılda bir kez de anlaşmalı servislerde araç check-up ve periyodik bakım işçilik hizmetlerinden ücretsiz olarak; servisten alacakları diğer ürün ve hizmetlerden ise yüzde 25 indirimli faydalanabiliyor.

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Kasko ve trafik sigortası alanların aracına indirimli check-up
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