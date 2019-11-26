Atalanta Dinamo Zagreb hangi kanalda canlı yayınlanacak?Atalanta Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, çıktığı 4 maçtan yalnızca 1 puan alabilen Atalanta ile 2 beraberlik, 1 galibiyet ile 5 puanla grubun 3. sırasında yer alan Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak maça, iki takım da galibiyet parolasıyla çıkacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka öncesi, maçın oynanacağı saat ve yayın bilgisi merakla araştırılıyor. İşte "Atalanta Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? " sorusunun cevabı.

ATALANTA DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atalanta Dinamo Zagreb maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)