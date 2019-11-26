Kızılyıldız Bayern Münih hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, çıktığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih ile 3 puanla grubun 3. sırasında yer alan Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Bu sezon Şampiyon Ligi'nin akan oyunda en fazla şut çeken ve gol atan takımı olan Bayern Münih'in favori olarak sahaya çıkacağı maç öncesi muhtemel 11'ler, maç önün istatistikler gibi detayların yanı sıra futbolseverler merak ettiği asıl soru; "Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? "

KIZILYILDIZ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Bayern Münih maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)