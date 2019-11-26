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hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

bu akşam, heyecan verici maçlara sahne olmaya devam edecek. Alman ekibi ile ’ın karşı karşıya geleceği mücadelenin heyecan içerisinde geçmesi bekleniyor. Kızılyıldız’ın kağıt üstünde gruptan çıkma şansının sürdüğü Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun liderlik koltuğunda Bayern Münih oturuyor. Bayern Münih’in galip geldiği takdirde grup liderliğini garantileyecek olması da maçın iki takım adına önemini ortaya koyarken B Grubu’nun gidişatı açısından oldukça önem taşıyan maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler “Kızılyıldız Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Futbolseverlerin yanıtını merak ettiği bir başka soru ise “Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?” İşte Şampiyonlar Ligi B Grubu lideri Bayern Münih ve grupta 3. sırada bulunan Kızılyıldız arasında oynanacak müsabaka öncesi merak edilenler…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:55
Kızılyıldız Bayern Münih hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, çıktığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih ile 3 puanla grubun 3. sırasında yer alan Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Bu sezon Şampiyon Ligi'nin akan oyunda en fazla şut çeken ve gol atan takımı olan Bayern Münih'in favori olarak sahaya çıkacağı maç öncesi muhtemel 11'ler, maç önün istatistikler gibi detayların yanı sıra futbolseverler merak ettiği asıl soru; "Kızılyıldız Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? "

KIZILYILDIZ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Bayern Münih maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

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