Machester City Shakhtar Donetsk hangi kanalda canlı yayınlanacak? Machester City Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Machester City ile 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile grubun 2. sırasında bulunan Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka önce, maçın oynanacağı saat ve yayın bilgisi merakla araştırılıyor. İşte "Machester City Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? " sorusunun cevabı.

MANCHESTER CİTY SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester City Shakhtar Donetsk maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)