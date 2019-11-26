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PSG hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan iki dünya devi ve , bu akşam kozlarını paylaşacak. Aralarında oynanan ilk maçta rakibine boyun eğen Real Madrid, ilk maçın rövanşını alma umuduyla PSG’yi sahasında ağırlayacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadelenin oldukça heyecanlı geçmesi beklenirken maçı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler, “Real Madrid PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Maç ile ilgili bir başka merak edilen konu ise maçın oynanacağı tarih ve saat bilgisi. Bu bağlamda arama motorlarında bu dev maç ile ilgili yanıtı yoğun olarak araştırılan bir başka soru ise Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu lideri PSG ve takipçisi Real Madrid arasında oynanacak mücadele öncesi merak edilenler…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:37
Real Madrid PSG hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla grup liderliğini üstlenen PSG ile, hemen ardından 7 puanla onu takip eden Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarını kadrolarında barından iki büyük takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Bilindiği üzere Fransa'da oynanan ilk maçı PSG, 3-0 kazanmıştı. İspanyol ekibi Real Madrid, bu ilk maçın rövanşını almanın peşinde olacak. Bakalım Real Madrid ilk maçtaki hezimetin rövanşını alabilecek mi? İşte dev maç öncesi merak edilen "Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabı ile birlikte iki takımın muhtemel 11'leri…

REAL MADRİD - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

REAL MADRİD - PSG MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrid, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimbempe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

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