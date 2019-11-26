Real Madrid PSG hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde bu akşam, oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla grup liderliğini üstlenen PSG ile, hemen ardından 7 puanla onu takip eden Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü futbol yıldızlarını kadrolarında barından iki büyük takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Bilindiği üzere Fransa'da oynanan ilk maçı PSG, 3-0 kazanmıştı. İspanyol ekibi Real Madrid, bu ilk maçın rövanşını almanın peşinde olacak. Bakalım Real Madrid ilk maçtaki hezimetin rövanşını alabilecek mi? İşte dev maç öncesi merak edilen "Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabı ile birlikte iki takımın muhtemel 11'leri…

REAL MADRİD - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Artur Dias'ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

REAL MADRİD - PSG MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrid, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimbempe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar

ŞAMPİYONLAR LİGİ 26 KASIM 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)