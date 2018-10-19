Zalgiris Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Zalgiris Kaunus Fenerbahçe maçı ne zaman?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Daha önce üç kez bu kupada final oynamayı başaran temsilcimiz, bir kez kupayı müzesine götürdü. Bu sezonda yine fırtına gibi başlayan ve 2'de 2 yaparak iyi gidişatını sürdüren Obradovic'in öğrencileri bu karşılaşmayı da kazanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyorlar. Daha önce iki takım 4'lü finallerde karşılaşma şansı bulmuş ve kazanan 76-67'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe olmuştu. Peki Zalgiris Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtı...

ZALGİRİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA NE ZAMAN?



Temsilcimiz Fenerbahçe bugün (19 Ekim Cuma) saat 20.45'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konu olacak. THY Avrupa Ligi'nin 3. haftası olan bu mücadele beINSports HD 3'den canlı olarak yayınlanacak. Daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan sarı lacivertli ekip İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya ekibi Khimki'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Litvanya ekibi Zalgiris ise ilk karşılaşma da Barcelona ve ardından Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başarmıştı.