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Zalgiris maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Zalgiris Kaunus Fenerbahçe maçı ne zaman?

'nde ülkemizi temsil eden , Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. severlerin büyük bir heyecan ve merak içinde beklediği mücadelelerden olan mücadelenin saat kaçta hangi kanalda ne zaman? olacağı merak konusu oldu. THY Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan yapan Obradoviç'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna sahip olmak istiyor. İşte Fenerbahçe Zalgiris maçının saati ve yayınlanacağı kanal...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:16
Zalgiris Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Zalgiris Kaunus Fenerbahçe maçı ne zaman?

'nde Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Daha önce üç kez bu kupada final oynamayı başaran temsilcimiz, bir kez kupayı müzesine götürdü. Bu sezonda yine fırtına gibi başlayan ve 2'de 2 yaparak iyi gidişatını sürdüren Obradovic'in öğrencileri bu karşılaşmayı da kazanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyorlar. Daha önce iki takım 4'lü finallerde karşılaşma şansı bulmuş ve kazanan 76-67'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe olmuştu. Peki Zalgiris Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtı...

ZALGİRİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA NE ZAMAN?


Temsilcimiz Fenerbahçe bugün (19 Ekim Cuma) saat 20.45'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konu olacak. THY Avrupa Ligi'nin 3. haftası olan bu mücadele beINSports HD 3'den canlı olarak yayınlanacak. Daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan sarı lacivertli ekip İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve ekibi Khimki'yi mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Litvanya ekibi Zalgiris ise ilk karşılaşma da ve ardından 'i mağlup etmeyi başarmıştı.

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