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şampiyonları...

bu sene de yine heyecan dolu! , , Türk Telekom, Anadolu Efes, , , gibi ekiplerin şampiyonluk için mücadele ettikleri Türkiye Basketbol Ligi'nde ibre bu sezon da Fenerbahçe'den yana. Türkiye Basketbol Ligi şampiyonları - tüm şampiyonlar burada.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:29
Türkiye Basketbol Ligi şampiyonları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Türkiye Basketbol Ligi şampiyonları listesini basketbolseverlerin hizmetine sunduk. Fenerbahçe; Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkiye Basketbol Ligi'nde en çok şampiyon takım 13 şampiyonla Anadolu Efes...

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ŞAMPİYONLARI (TÜM ŞAMPİYONLAR LİSTESİ)

2017-2018 FENERBAHÇE DOĞUŞ

2016-2017 FENERBAHÇE

2015-2016 FENERBAHÇE

2014-2015 PINAR KARŞIYAKA

2013-2014 FENERBAHÇE ÜLKER

2012-2013 GALATASARAY MEDİCAL PARK

2011-2012 BEŞİKTAŞ MİLANGAZ

2010-2011 FENERBAHÇE ÜLKER

2009-2010 FENERBAHÇE ÜLKER

2008-2009 EFES PİLSEN

2007-2008 FENERBAHÇE ÜLKER

2006-2007 FENERBAHÇE ÜLKER

2005-2006 ÜLKER

2004-2005 EFES PİLSEN

2003-2004 EFES PİLSEN

2002-2003 EFES PİLSEN

2001-2002 EFES PİLSEN

2000-2001 ÜLKER

1999-2000 TOFAŞ

1998-1999 TOFAŞ

1997-1998 ÜLKER

1996-1997 EFES PİLSEN

1995-1996 EFES PİLSEN

1994-1995 ÜLKER

1993-1994 EFES PİLSEN

1992-1993 EFES PİLSEN

1991-1992 EFES PİLSEN

1990-1991 FENERBAHÇE

1989-1990 GALATASARAY

1988-1989 ECZACIBAŞI

1987-1988 ECZACIBAŞI

1986-1987 KARŞIYAKA

1985-1986 GALATASARAY

1984-1985 GALATASARAY

1983-1984 EFES PİLSEN

1982-1983 EFES PİLSEN

1981-1982 ECZACIBAŞI

1980-1981 ECZACIBAŞI

1979-1980 ECZACIBAŞI

1978-1979 EFES PİLSEN

1977-1978 ECZACIBAŞI

1976-1977 ECZACIBAŞI

1975-1976 ECZACIBAŞI

1974-1975 BEŞİKTAŞ

1973-1974 MUHAFIZGÜCÜ

1972-1973 İ.T.Ü.

1971-1972 İ.T.Ü.

1970-1971 İ.T.Ü.

1969-1970 İ.T.Ü.

1968-1969 GALATASARAY

1967-1968 İ.T.Ü.

1966-1967 ALTINORDU

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