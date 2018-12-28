Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Türkiye Basketbol Ligi şampiyonları listesini basketbolseverlerin hizmetine sunduk. Fenerbahçe; Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkiye Basketbol Ligi'nde en çok şampiyon takım 13 şampiyonla Anadolu Efes...
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ŞAMPİYONLARI (TÜM ŞAMPİYONLAR LİSTESİ)
2017-2018 FENERBAHÇE DOĞUŞ
2016-2017 FENERBAHÇE
2015-2016 FENERBAHÇE
2014-2015 PINAR KARŞIYAKA
2013-2014 FENERBAHÇE ÜLKER
2012-2013 GALATASARAY MEDİCAL PARK
2011-2012 BEŞİKTAŞ MİLANGAZ
2010-2011 FENERBAHÇE ÜLKER
2009-2010 FENERBAHÇE ÜLKER
2008-2009 EFES PİLSEN
2007-2008 FENERBAHÇE ÜLKER
2006-2007 FENERBAHÇE ÜLKER
2005-2006 ÜLKER
2004-2005 EFES PİLSEN
2003-2004 EFES PİLSEN
2002-2003 EFES PİLSEN
2001-2002 EFES PİLSEN
2000-2001 ÜLKER
1999-2000 TOFAŞ
1998-1999 TOFAŞ
1997-1998 ÜLKER
1996-1997 EFES PİLSEN
1995-1996 EFES PİLSEN
1994-1995 ÜLKER
1993-1994 EFES PİLSEN
1992-1993 EFES PİLSEN
1991-1992 EFES PİLSEN
1990-1991 FENERBAHÇE
1989-1990 GALATASARAY
1988-1989 ECZACIBAŞI
1987-1988 ECZACIBAŞI
1986-1987 KARŞIYAKA
1985-1986 GALATASARAY
1984-1985 GALATASARAY
1983-1984 EFES PİLSEN
1982-1983 EFES PİLSEN
1981-1982 ECZACIBAŞI
1980-1981 ECZACIBAŞI
1979-1980 ECZACIBAŞI
1978-1979 EFES PİLSEN
1977-1978 ECZACIBAŞI
1976-1977 ECZACIBAŞI
1975-1976 ECZACIBAŞI
1974-1975 BEŞİKTAŞ
1973-1974 MUHAFIZGÜCÜ
1972-1973 İ.T.Ü.
1971-1972 İ.T.Ü.
1970-1971 İ.T.Ü.
1969-1970 İ.T.Ü.
1968-1969 GALATASARAY
1967-1968 İ.T.Ü.
1966-1967 ALTINORDU