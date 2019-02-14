Yolu yarıladı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. Günün büyük çekişmeye sahne olan ilk mücadelesinde son dakikaya 77-77 eşitlikle girildi... Türk Telekom, son bölümde Stimac'ın sayılarıyla öne geçti ve Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenerek, yarı final biletini alan ilk takım oldu. Türk Telekom'un final yolundaki rakibi ise günün ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 78-70'lik skorla geçen Fenerbahçe Opet oldu. İlk çeyrek sonunda 13 sayı fark (25-12) yakalayan ve rakibine geri dönüş şansı tanımayan Kanarya'da Melli 20, Datome de 15 sayıyla yıldızlaştı. Fenerbahçe ile Türk Telekom, cumartesi günü kozlarını paylaşacak.FENERBAHÇE Opet Başantrenörü Obradovic, hata yapan oyuncularını sert bir dille fırçalarken objektiflere böyle yakalandı. Erkekler Türkiye Kupası'nda günün programı ise şöyle: 17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basket, 20.30 Tofaş-Beşiktaş Sompo Japan.