Anadolu Efes hesabı kesti

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde Olympiakos'u kendi sahasında 75-65 mağlup etti.Yunan ekibi, Briante Webr ile hücumda etkili olurken, ritmini de yitiren Efes, ilk periyodu 18-22 geride kapattı.İkinci çeyrekte de kontrolünü eline alan Anadolu Efes, son periyoda 59-56 üstün girdi. Son 25 saniyeye 73-65 önde girmeyi başaran lacivert-beyazlılar, rakibinin yakalamasına izin vermedi ve salondan 75-65 galip ayrıldı.