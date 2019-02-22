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hesabı kesti

Lacivert-beyazlılar, ’nde karşılaştığı ’u mağlup edip hem rövanşı aldı hem de ikili averajı eline geçirdi

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Anadolu Efes hesabı kesti
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde Olympiakos'u kendi sahasında 75-65 mağlup etti. Yunanistan'da 88-81'lik skorla yenilen lacivert-beyazlılar, 10 sayılık farkla ilk 4 için ikili averajı da almış oldu. Yunan ekibi, Briante Webr ile hücumda etkili olurken, ritmini de yitiren Efes, ilk periyodu 18-22 geride kapattı. Anderson ve Simon'dan gelen sayılarla skoru 34-34 ile eşitleyen temsilcimiz, devreyi 36-35 önde kapattı. İkinci çeyrekte de kontrolünü eline alan Anadolu Efes, son periyoda 59-56 üstün girdi. Son 25 saniyeye 73-65 önde girmeyi başaran lacivert-beyazlılar, rakibinin yakalamasına izin vermedi ve salondan 75-65 galip ayrıldı.
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Anadolu Efes hesabı kesti
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