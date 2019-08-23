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12 Dev Adam'ın dersi hücum

Çin’deki çalışmalarına start veren basketbolcularımız, Atlas Turnuvası’nda ilk maçında bugün Porto Riko ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 23.8.2019
12 Dev Adam'ın dersi hücum
DÜNYA Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, Çin'deki ilk antrenmanını yaptı. Suzhou kentinde kampa giren milliler, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde hücum setleri üzerine çalıştı. Milli Takım, Atlas Turnuvası'nın ilk karşılaşmasını bugün TSİ 14.00'te Porto Riko ile yapacak. Öte yandan Atlas Turnuvası'nın basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Sedat Özyer ile oyunculardan Metecan Birsen, turnuvanın Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık olması dolayısıyla büyük önem taşıdığını ve organizasyonu en verimli şekilde geçirmek istediklerini dile getirdi.
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12 Dev Adam'ın dersi hücum
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