Dünya Kupası’nı buruk kapattık!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. Grubunu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı.2017 Eurobasket'te Rusya'ya 28 sayı atan Cedi Osman, Yeni Zelanda karşısında 32 sayı kaydetti. Dünya Şampiyonası elemelerinde 2017'de Letonya'ya karşı 24 sayı üreten Melih bu maçta 27 sayı attı.Grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, sıralamada 21-24 içinde yer alacak. Milli Takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğrudan katılma hakkı alan ülkelerin ardından en iyi 16 ülke arasına girerek olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı yakaladı.