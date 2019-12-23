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Vladimir Stimac'la bu sabah yollarını ayırdığını açıklayan Beko'dan transfer açıklaması geldi... Sarı lacivertli basketbol takımı, 31 yaşındaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı...

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:19
Son dakika: Malcolm Thomas, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz."

Sarı lacivertliler Malcolm Thomas transferini bu görselle duyurdular...

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Son dakika: Malcolm Thomas, Fenerbahçe'de
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