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'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından, yerine Kokoskov getirildi. Ancak Sırp koç daha takımla tanışma imkanı bulamadan birçok isim Fenerbahçe'den ayrılacağa benziyor. İlk olarak Gigi Datome ülkesinin yolunu tutmuş ve Milano ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçeli bir yıldızın daha ayrılığı kesinleşirken yeni takımı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 8.7.2020 11:45 ABONE OL
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

'de koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından yerine Kokoskov getirilmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

NBA'de ilk Avrupalı başantrenör olma özelliği de bulunan Sıpr koç, Obradovic ve 'nin efsane isimlerinden 'in olumlu referansları sonrası görevi kabul ettiğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Obradovic'ten sonra 'nin bulabileceği en iyi isim olarak lanse edilen Kokoskov'un, oynattığı stili de Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak cinsten.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Sırp koç, idolü Obradovic'in aksine uzunlardan çok kısaları ön planda tutuyor. Hızlı oynatmayı seven Kokoskov'un, transferde de buna göre hareket edeceği biliniyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Ancak tecrübeli koç daha takımla tanışamadan ayrılıklar bir bir başlamış oldu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

BİR AYRILIK DAHA!

Sarı-lacivertlilerde Obradovic'in ardından ilk olarak Datome ile yollar ayrılmıştı. Gigi, ülkesine dönmek isterken Milano ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

'ye geldiğinde taraftarları heyecanlandıran ancak beklenen performansı sergileyemeyen Derrick Williams da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Son dakika gelişmesine göre ABD'li yıldızın yeni takımının olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
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