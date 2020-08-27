Play-off devam edecek mi? NBA yıldızları kararını verdi!

NBA oyuncuları, ABD'nin Wisconsin eyaletinde siyahi vatandaş Jacob Blake'in polis tarafından vurularak ağır yaralanmasının ardından play-off maçlarına çıkmama kararı almışlardı.

Oyuncuların bu tutumu sonrası NBA yöneticileri müsabakaları erteleme kararı almış ve oyuncularla bir toplantı düzenlenmişti. Basketbolcuların yapılan görüşmenin ardından play-off maçlarını tamamlama konusunda anlaşma sağladıkları öğrenildi.

Bu gece oynanması planlanan Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto-Raptors-Boston Celtics ve Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers maçları da ertelenerek yeni bir fikstür yapılacak.

FUTBOLDA 5, BEYZBOLDA 3 MAÇ ERTELENDİ

ABD'de NBA'in yanı sıra Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) 3 karşılaşma protestolar nedeniyle ertelendi.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto!