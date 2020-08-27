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Play-off devam edecek mi? yıldızları kararını verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ardından adlı siyahi vatandaşın da polisler tarafından sırtından vurulması sonucunda yıldızları maçlara çıkmama kararı aldı. Oyuncular ile NBA arasında yapılan görüşmelerin ardından play-off maçlarını tamamlama yönünde yeni bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 19:51 ABONE OL
Play-off devam edecek mi? NBA yıldızları kararını verdi!

NBA oyuncuları, ABD'nin Wisconsin eyaletinde siyahi vatandaş Jacob Blake'in polis tarafından vurularak ağır yaralanmasının ardından play-off maçlarına çıkmama kararı almışlardı.

Oyuncuların bu tutumu sonrası NBA yöneticileri müsabakaları erteleme kararı almış ve oyuncularla bir toplantı düzenlenmişti. Basketbolcuların yapılan görüşmenin ardından play-off maçlarını tamamlama konusunda anlaşma sağladıkları öğrenildi.

Bu gece oynanması planlanan Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto-Raptors-Boston Celtics ve Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers maçları da ertelenerek yeni bir fikstür yapılacak.

FUTBOLDA 5, BEYZBOLDA 3 MAÇ ERTELENDİ
ABD'de NBA'in yanı sıra Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) 3 karşılaşma protestolar nedeniyle ertelendi.

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Play-off devam edecek mi? NBA yıldızları kararını verdi!
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