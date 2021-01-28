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CANLI | - F.Bahçe Beko

'deki temsilcimiz , 'nın takımına konuk oluyor. Moskova'daki 'daki zorlu mücadelede galibiyet arayan sarı-lacivertliler, 7 maçlık müthiş seriyi sürdürmenin peşinde. Karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.1.2021 20:04 Son Güncelleme: 28.1.2021 20:34 ABONE OL
CANLI | Khimki - F.Bahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geliyor. Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

Ligde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli takım son 7 karşılaşmasını kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2'sini kazanırken, 20'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe Beko, 83-71'lik skorla kazanmıştı.

CANLI SKOR! KHIMKI 30-32 F.BAHÇE BEKO

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CANLI | Khimki - F.Bahçe Beko
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