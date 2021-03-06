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Fenerbahçe'den 'ne 35 sayı fark!

'nin 24. haftasında , sahasında 'ni 90-55 mağlup etti. Bu sonuçla 24'te 24 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Çankaya Üniversitesi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 18:24 Son Güncelleme: 6.3.2021 18:46 ABONE OL
Fenerbahçe'den Çankaya Üniversitesi'ne 35 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 90-55 mağlup etti.

Bu sonuçla 24'te 24 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Çankaya Üniversitesi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Öznur Kablo: 90 - Çankaya Üniversitesi: 55

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Halil Erkoç, Alican Alıcı

Fenerbahçe Öznur Kablo: Stokes 5, Iagupova 14, McBride 28, Tuğçe Canıtez 3, Thomas 11, Vaughn 6, Sevgi Uzun 10, Olcay Çakır Turgut 7, Banu Şimşek 4, Merve Arı 2, Duygu Özen

Çankaya Üniversitesi: White 10, Warley 9, Özge Kavurmacıoğlu 12, Udodenko 9, Gizem Yavuz 11, Kardelen Gezgin 4, Aleyna Fatma Cengizhan, Elif Dila Bayrak

1. Periyot: 27-12

Devre: 46-30

3. Periyot: 67-42

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Fenerbahçe'den Çankaya Üniversitesi'ne 35 sayı fark!
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