Furkanlı Philadelphia 76ers evinde kazandı

ANTETOKOUNMPO 15 ASİST İLE KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı. Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.