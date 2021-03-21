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Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:44

Furkanlı evinde kazandı

AA
Furkanlı Philadelphia 76ers evinde kazandı

NBA'de forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi. Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 15 ASİST İLE KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı. Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.

LAKERS EVİNDE KAYBETTİ

Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildi. Sakatlığı nedeniyle 11 dakika süre alan LeBron James maçı 10 sayı ile tamamladı. John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98

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Furkanlı Philadelphia 76ers evinde kazandı
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