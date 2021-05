Yarım kalanı tamamlayacağız!

THY EuroLeague'de playoff serisinin 5. maçında önceki gün Real Madrid'i 88-83 yenen ve Final Four biletini alan Anadolu Efes'te keyifler yerinde. Lacivertbeyazlıların başantrenörü Ergin Ataman da iki senedir üst düzey bir oyun sergilediklerini belirterekşu açıklamalarda bulundu:Efes, Madrid serisinin 3. maçının son 5 dakikasına kadar kusursuz bir görüntü sergilemişti. Ama 5 dakikada verilen 19-2'lik seri ile gelen yenilgi ve 4 ile 5. maçlarda da bunun tekrarlanması negatif bir veri oldu lacivert-beyazlılar için.James'in ayrılığından sonra Lundberg ile Hackett'in yükselen performansları neredeyse NBA seviyesine çıkarabilmeleri Efes için tehlike olabilir. Milutinov ve Bolomboy'un da Köln'de forma giyeceğini göz önüne alırsak Efes için 1 numaradan 5'e kadar her pozisyonda zor esleslemeler olacağını söylemek zor değil..Ataman, basketbolunun duayen ismi Aydın Örs'ün kendilerini motive ettiğini de söyledi: "Hocam, ustamağabey bana ulaştı. Kovid-19 sebebiyle 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımdaydı. İki gün önce normal odaya çıkmış.Hayat mücadelesi verirken bizi düşünmesi hepimizi çok duygulandırdı. Maçtan sonra da mesajlaştık. Kendisine çok müteşekkiriz, bir an önce sağlığına kavuşması tek duamız."