Yarım kalanı tamamlayacağız!

“EuroLeague’de şampiyon olacağız. Yarım kalan hikâyeyi tamamlayacağız. İki maç kaldı, iki maç sonunda o kupayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz.”
THY EuroLeague'de playoff serisinin 5. maçında önceki gün Real Madrid'i 88-83 yenen ve Final Four biletini alan Anadolu Efes'te keyifler yerinde. Lacivertbeyazlıların başantrenörü Ergin Ataman da iki senedir üst düzey bir oyun sergilediklerini belirterek A Spor'a şu açıklamalarda bulundu: "EuroLeague'deşampiyon olacağız. Yarımkalan hikâyeyi tamamlayacağız.İki maç kaldı, iki maçsonunda o kupayı Türkiye'yegetirmek istiyoruz."
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
CSKA değil hakem kadrosu tehlikeli
ANADOLU Efes, Madrid serisinin 3. maçının son 5 dakikasına kadar kusursuz bir görüntü sergilemişti. Ama 5 dakikada verilen 19-2'lik seri ile gelen yenilgi ve 4 ile 5. maçlarda da bunun tekrarlanması negatif bir veri oldu lacivert-beyazlılar için. 28 Mayıs'tarakip CSKA Moskova ve biliyoruzki Anadolu Efes için Rus ekibininhakemler üstündeki nüfuzu kadrosundandaha tehlikeli... James'in ayrılığından sonra Lundberg ile Hackett'in yükselen performansları neredeyse NBA seviyesine çıkarabilmeleri Efes için tehlike olabilir. Milutinov ve Bolomboy'un da Köln'de forma giyeceğini göz önüne alırsak Efes için 1 numaradan 5'e kadar her pozisyonda zor esleslemeler olacağını söylemek zor değil.. Kısaca Efesbildiğimiz Efes gibi oynarsa favori.
ANADOLU EFES'İN MOTİVASYONU ÖRS
ERGİN Ataman, basketbolunun duayen ismi Aydın Örs'ün kendilerini motive ettiğini de söyledi: "Hocam, ustam Aydın Örs ağabey bana ulaştı. Kovid-19 sebebiyle 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımdaydı. İki gün önce normal odaya çıkmış. Öncekigün oğluyla bir mesaj yolladı. Bana ve Efeskadrosuna çok güvendiğini söyledi. Hayat mücadelesi verirken bizi düşünmesi hepimizi çok duygulandırdı. Maçtan sonra da mesajlaştık. Kendisine çok müteşekkiriz, bir an önce sağlığına kavuşması tek duamız."