Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MVP Giannis Antetokounmpo...
Giriş Tarihi: 21.7.2021 10:24 Son Güncelleme: 21.7.2021 10:31

NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MVP Giannis Antetokounmpo...

AA
NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MVP Giannis Antetokounmpo...

NBA'de 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu. Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi. 15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı.

Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye PSG’den fırsat transferi! Paulinho’dan sonra başka Brezilyalı...
Vatandaşa 18 milyarlık ekonomik katkı
Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…
Hülya Koçyiğit: Torunlarımızla ikinci baharımızı yaşıyoruz
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, kılınan namaza nasıl niyet edilir? Diyanet ile Kurban kesilince namaz nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklif...
Ukraynalı modelin ölümü mercek altında
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de şampiyon Milwaukee Bucks! MVP Giannis Antetokounmpo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA