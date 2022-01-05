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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:38 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:38

Göztepe Kenan Piric'i kadrosuna kattı

DHA
Göztepe Kenan Piric’i kadrosuna kattı

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe ara transfer döneminde ilk imzayı kaleci Kenan Piric'e attırdı. Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile yollarını resmen ayıran sarı-kırmızılılar, Boşnak kaleci Piric ile 1.5 yıllık mukavele yaptı.

Geçen sezondan bu yana kadrosuna dahil etmek istediği Piric'te mutlu sona ulaşan Göztepe, Medipol Başakşehirli Daniel Aleksic için de girişimlere başladı.

İzmir ekibi Göztepe, Boşnak kaleci Piric ile 1.5 yıllık mukavele yaparak devre arası transfer döneminin ilk imzasını attırdı.

Başakşehir'de genelde maçlara yedek kulübesinde başlayan Sırp oyuncu transferinde büyük aşama kaydeden sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar işi resmileştireceği kaydedildi.



Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da vatandaşı Aleksic'e onay verdiği belirtildi. Kariyerine ülkesi Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de önce Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giydi.

Başakşehir'e 2019-2020 sezonun başında transfer olan Aleksic'in adı o sezon için de Göztepe ile anılmıştı. Ancak oyuncu tercihini Başakşehir'den yana kullandı.

Göztepe'nin sol bek Francois Moubandje'yle de her konuda anlaşma sağladığı, oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

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Göztepe Kenan Piric'i kadrosuna kattı
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