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Giriş Tarihi: 6.9.2022 19:29 Son Güncelleme: 6.9.2022 19:31

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

AA
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.

Grupta oynanan günün ikinci maçında İspanya'nın Karadağ'ı 82-65 yenmesiyle ay-yıldızlı takım, şampiyonada son 16 turu vizesi aldı.

Dört takımın tur atlayacağı grupta bugün yapılan iki maç sonucunda Türkiye ve İspanya üçer galibiyete ulaşırken, mağlup ettikleri Belçika ve Karadağ ise ikişer galibiyette kaldı.

Günün son maçında bir galibiyeti olan Gürcistan, henüz maç kazanamayan Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan, maçı kazanması durumunda iki galibiyete ulaşacak ve yarın aynı galibiyete sahip Karadağ ile karşılaşacağı için bu iki takımdan biri iki galibiyette kalacak.

Avrupa Şampiyonası'na, son 16 turundan itibaren Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.

YARIN İSPANYA KARŞISINA LİDERLİK İÇİN ÇIKACAK

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçını yarın İspanya ile yapacak. İki takımın da son 16 turuna çıkmayı garantilediği grupta, maçı kazanan takım Berlin'e grup lideri olarak gidecek.

Tiflis Arena'da TSİ 14.30'da başlayacak karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak. Grupta yarın Bulgaristan-Belçika, Gürcistan-Karadağ müsabakaları da oynanacak.

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A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi
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